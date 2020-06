Andrea Romero, primer fichaje del Málaga CF Femenino para la temporada 2020/21

Más noticias positivas para el Málaga CF Femenino. El club anuncia su primera incorporación para la temporada 2020/21. Se trata de Andrea Romero (Granada, 13/02/1995) primer fichaje realizado por el club. Portera, con 255 partidos disputados, la guardameta llega a la Costa del Sol procedente del Granada CF Femenino, segundo clasificado del Grupo Sur de la Liga Reto Iberdrola en la temporada 2019/20.

Romero comenzó a jugar al fútbol con seis años en un equipo masculino de la capital nazarí, la UDE Chana. En la temporada 2006/07, fichó por el Granada CF Femenino filial dos campañas más tarde debutó con el primer equipo rojiblanco.

Andrea Romero es campeona de España con la Selección Andaluza en la 2012/13. Ha jugado en todas las categorías andaluzas y ha sido internacional con España en las categorías sub 15, sub 17 y sub 19.