Antoñín ya habla como jugador del Granada. Ha sido todo muy rápido pero el que fuera canterano malaguista fue presentado ya como nazarí. Este lunes se oficializó su fichaje por el club vecino, ahora en la élite. Deja un millón y medio de euros, más posibles variables, y firma en Los Cármenes hasta verano de 2024. En sus primeras palabras en Granada, su mensaje tenía mucho de blanquiazul.

"A la afición del Málaga le quiero decir que creo que lo entienden, es una oportunidad de jugar en Primera, por lo que luchamos todos los futbolistas. Es así. Al club le venía bien nuestra operación, nos dijo que estaría bien. Encantado. Vengo a aprender, a aportar lo que pueda", espetaba Antoñín, que se mostraba dolido por dejar al club de su tierra que le dio la oportunidad: "Duele dejar a la familia, al club y a la afición que te lo dio todo. Es quien me permitió dar el salto hasta el día de hoy. Cuando te viene una oportunidad de jugar en Primera y en el Granada, y más este año con el temporadón que está haciendo. Me siento un poco dolido pero hablé con la familia y era imposible rechazar una oferta así. Estoy loco por llegar al entreno".

"Estaba jugando en el filial como un chico más, subo al primer equipo a las órdenes de Víctor y le dije que me dejaría la piel por el Málaga, por darme la oportunidad. Fue todo muy rápido, dije firmando que estaba en una nube, aún no me creo que en cinco meses esté jugando en Primera división. Todavía no me lo creo", narraba el jugador de la Palmilla, que no olvidaba en enfatizar su humildad: "Un chaval de 19 años tiene que tener muchas cosas en la cabeza, pero primero humildad. Vengo de un barrio humilde, siempre he sido humilde como mi familia, y eso es lo primero que tengo que tener junto a paciencia y trabajo".

Sobra el fichaje en sí, Antoñín agradecía la apuesta por él al Granada, así como reconocía que fue "una operación complicada y larga, pero a mi familia le decía que quería jugar aquí porque es un club que este año está haciendo las cosas muy bien". "Vengo a aportar mi granito de arena, a ayudar en lo que pueda a esta gran familia. Gracias también al Málaga por darme esta oportunidad, a todos, porque me trataron muy bien y ahora puedo jugar en Primera", recordaba el malagueño, que se mostraba ya disponible para el duelo ante el Celta de Vigo de los nazaríes este fin de semana y su polivalencia en ataque: "Casi siempre juego de 9 referencia, como empecé jugando, luego lo hice en la derecha pero también lo he hecho en la izquierda y de segundo punta o como mediapunta. Jugaré allí donde el míster quiera que juegue".