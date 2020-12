Antoñín: "El Málaga es el club de mi vida, algún día me gustaría volver"

No olvida su pasado, sus orígenes, sus raíces, Antoñín Cortés, que siempre que tiene la oportunidad apunta a Málaga con la mirada y el corazón. El delantero malagueño es uno de los personajes fundamentales en este 2020 desde la perspectiva blanquiazul. Su irrupción en el primer equipo provocó una venta salvadora al Granada. Pudo regresar en la recta final del mercado de fichajes, pero terminó yéndose cedido al Rayo Vallecano, donde está jugando a gran nivel. Pero no, no deja de pensar que un día volverá a jugar en La Rosaleda como local.

"El Málaga es el club de mi vida, el que me hizo profesional y me dio todo, y algún día me gustaría volver, pero ahora mismo solo pienso en el Rayo. Estoy muy contento de poder estar aquí. Me siento muy cómodo, toda la gente me apoya", dijo en una entrevista en el Ideal de Granada cuando se le preguntó por su posible regreso en la anterior ventana.

Anduvo cerca Antoñín de volver a enfundarse la elástica blanquiazul solamente unos meses después de fichar por el Granada. A Manolo Gaspar le faltaba una pieza para completar su complejo puzle de 18 fichas profesionales y tenía tres candidatos principales: Cristo González, Joaquín Muñoz y el mismo Antoñín. Con la salida de Tete Morente la plantilla necesitaba un hombre puro de banda. Y lo demás es historia. De cualquier modo, ni le está yendo mal a Antoñín en Vallecas ni le está yendo mal al Málaga con Joaquín Muñoz.