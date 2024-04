Antoñito Cordero se codea con Lamine Yamal, Cubarsí, Dean Huijsen y compañía

Antoñito Cordero sigue viviendo una temporada para el recuerdo a sus todavía 17 años. Además de haber debutado con el primer equipo y ser el jugador más importante del Atlético Malagueño, el extremo acaba de recibir dos noticias magníficas para él. La selección española sub 18 le ha convocado nuevamente y además se ha colado entre los mejores jóvenes de España en la primera lista de Fútbol Draft, donde aparecen talentos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Mosquera o Dean Huijsen entre otros.

El Goku del filial del Málaga está viviendo un sueño sin lugar a dudas. A la selección sub 18 irá de la mano de otro malaguista con un futuro prometedor como es Izan Merino. El centrocampista malagueño también está a caballo entre el primer y el segundo equipo. Ambos están entre los elegidos de Paco Gallardo para un doble enfrentamiento con Suiza los días 23 y 25 de abril en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se concentrarán el propio martes 23 a mediodía y que regresarán con sus respectivos clubes de origen el jueves, 25 de abril.

Dean Huijsen y Álex Calvo, también en la lista de Fútbol Draft

El jugador cordobés del Andorra formado en La Academia del Málaga, también se ha colado entre los 77 jugadores jóvenes con mayor proyección de esta temporada. El próximo corte, que dejará la lista en 55 futbolistas, será el 25 de junio. Álex Calvo salió del Málaga el verano pasado por una cantidad importante después de despuntar en el último tramo de temporada en Segunda División. Siguiendo con los canteranos, también está entre los destacados el marbellí de adopción Dean Huijsen, internacional con España sub 21 y actualmente cedido por la Juventus a la Roma. El malagueño Daniel Muñoz, del Atlético de Madrid, incluido.

El comité que elige a estos chicos está compuesto por Javier Lasagabaster (Director General de Fútbol Draft), Francis Hernández (Coordinador de Selecciones Nacionales), Santi Denia (Seleccionador sub 21), Hernán Pérez (Seleccionador sub 17), José Lana (Seleccionador sub 19), Vicente Blanco (Adjunto Coordinador de Selecciones), Markel Zubizarreta (Director de Fútbol Femenino), Ignacio Silván (Experto en Fútbol de Cantera) y José María Movilla (Director de Relaciones Institucionales de AFE).