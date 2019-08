Víctor Sánchez del Amo aprovechó el inicio de su rueda de prensa previa al partido entre el Racing de Santander y el Málaga para mandar un mensaje de oposición al actual modelo de mercado futbolístico. También echó balones fuera a la hora de hablar de José Rodríguez o cualquier otro tipo de dato relacionado con fichajes blanquiazules..

"En las pretemporadas imploran más los objetivos económicos de mercado de fichajes que los objetivos deportivos y las necesidades de los profesionales para la mejor preparación para la competición. Se inicia la competición con el mercado abierto y puede más el negocio que la capacidad deportiva", comenzó Víctor.

"Nosotros nos tenemos que intentar adaptar a estas circunstancias, es muy difícil que las podamos cambiar, habría que sentarnos y ver si estamos en el buen camino y yo estaría encantado de dar mi opinión porque la pieza clave es el partido de fútbol, el que se comercializa, y hay que cuidar el producto. Sus elementos esenciales son los futbolistas, los estadios, la afición, el cuerpo técnico... y pasa por cuidar esos elementos esenciales para cuidar el producto. No se respeta su trabajo y no se le da prioridad. Si queremos ver partidos de máximo nivel hay que respetar eso. Los clubes se comportan más como compra y venta y no como clubes de fútbol. Los aficionados tienen ganas de ilusionarse con los fichajes y sus equipos competitivos y dar el máximo nivel desde el principio. Eso está ahora en un segundo plano", continuó.

También le quitó peso de encima a las espaldas del cuerpo técnico: "El fútbol actual tiene esta situación que afecta al plano deportivo. No somos el único equipo. No nos sorprende, no lo ponemos de excusa. Nos exigimos y a los jugadores le pedimos la máxima dedicación y concentración pese a las circunstancias. Se lo hemos agradecido porque han tenido un comportamiento ejemplar y estamos muy agradecidos. Nuestra responsabilidad es la deportiva".

Se le preguntó a Víctor acerca del perfil de jugador que prefería para completar su plantilla. Nuevamente despejó a córner. "Esa información no la voy a hacer pública porque la considero privada. Es una información que os interesa, pero tenemos que guardar privacidad en informaciones que nos pueden perjudicar en el mercado. Lo hacemos porque buscamos lo mejor para el club para hacer las mejores negociaciones porque lo necesitamos con nuestra situación económica", espetó.

"No puedo revelar ninguna información sobre posibles operaciones si el club no las hace oficiales. Nosotros como cuerpo técnico siempre vamos a estar alineados a lo que diga el club, que con las incorporaciones es él el que debe dar el primer paso y hacerlo oficial. No puedo dar información sobre José Rodríguez u otro", afirmó el entrenador sobre este fichaje, que está muy cerca, pocos minutos después de hablar de Ontiveros, que tampoco es un caso oficial.