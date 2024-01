El Atlético de Madrid hace contrato profesional al malagueño Taufik Seidu

Taufik Seidou y el Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para la firma del primer contrato profesional del rojiblanco. Nacido en Ghana, aunque cuenta con la nacionalidad española, se formó en las categorías más pequeñas del Málaga CF en el fútbol 7 tras instalarse en la Costa del Sol desde muy niño. De hecho, su primer club fue el Mortadelo. Llegó en 2018 al Atlético en edad benjamín tras destacar mucho a nivel nacional con el Málaga y el pasado curso formó parte del Cadete B. "Taufik no es solo un ejemplo de persona y jugador dentro del campo, sino que también lo es fuera en la residencia del club, lo que le hace ser un referente para el resto de jugadores que se crían en el día a día en nuestra Academia", decía el club colchonero en un comunicado.

En la presente temporada, Seidu cuenta con ficha en el Cadete A, aunque se encuentra en dinámica del Juvenil B, con el que disputa la mayoría de los partidos. Además, Taufik debutó con 15 años en la UEFA Youth League con el Juvenil A de Fernando Torres.

"Es un orgullo poder firmar mi primer contrato profesional con este club. Llevo muchos años aquí y estaba esperando que llegara este día. Desde el primer día me trataron muy bien y no me imaginaba llegar hasta aquí. Mi mayor reto es ir avanzando etapas, seguir creciendo y formándome y ojalá algún día poder llegar al primer equipo", apuntó el jugador.

Al haberse marchado antes de los 12 años, los hipotéticos posteriores movimientos de mercado de Taufik no dejarían beneficios económicos ni en el Málaga CF ni en el Mortadelo. Es un potente centrocampista capaz de hacer muchas cosas diferentes sobre el campo que es internacional con España sub 15 y sub 16. De hecho, ha sido alguna vez capitán del equipo en las convocatorias recientes. En la cantera colchonera ha ido subiendo escalones y ya en diciembre pasado entrenó con sólo 15 años con el primer equipo a las órdenes del Cholo Simeone.

Evitar fugas

Casos como los de Seidu, en su caso extremo por la enorme juventud con la que se fue a Madrid, son los que pretende evitar el Málaga con el préstamo participativo que se dio a conocer hace algo más de un mes con el empresario malagueño Jesús Gutiérrez, director general de Sanamar. El club dispondrá de 1.5 millones de euros para emplear en jugadores canteranos que se consideren estratégicos para invertir y que no se marchen de Málaga. La idea está más enfocada, de partida, a jugadores en edad cadete o juvenil, cuando ya los proyectos empiezan a ser más evidentes y se empieza a pagar más. Pero Loren tiene la potestad de decidir, con la supervisión de José María Muñoz y Kike Pérez, por qué jugadores apostar.