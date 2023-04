Atlético Malagueño - Real Jaén: horario y dónde ver en televisión

El Atlético Malagueño y el Real Jaén juegan el domingo 30 de abril de 2023 desde las 12:00 horas en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol. Se trata del partido de ida de la primera ronda eliminatoria de ascenso a Segunda Federación entre el segundo y el quinto clasificado en el Grupo 9 de Tercera Federación. Ambos partidos de este play off se podrán seguir en directo a través de 101 Televisión Málaga tanto en TDT como en su web y canal de YouTube.

Las claves del play off de ascenso a Segunda RFEF

Centrándose en la fase de promoción, esta ha sufrido algunos cambios en comparación con la vivida la temporada pasada. Esta campaña no se realizará a partido único ni en sede neutral, sino que será a ida y vuelta en ambas eliminatorias. La clasificación ha emparejado al Atlético Malagueño con el Real Jaén y al Torre del Mar frente a El Palo, jugándose el primer partido en el campo del peor clasificado, es decir, se disputarán en el campo de la Federación y el Juan Manuel Azuaga, respectivamente. Mientras que la final se jugará los dos siguientes fin de semana a la anterior, la ida el 14 y la vuelta el 21 de mayo. Todavía falta por confirmar la hora y la fecha de los encuentros. Por otro lado, se mantiene el beneficio al mejor clasificado, esto quiere decir que en caso de empate tras la prorroga no habrá penaltis porque se clasifica quien tuviera mejor posición en la tabla.

Una vez superadas las dos rondas, dicho equipo se proclamará campeón del play off de ascenso del Grupo 9, pero no habrá ascendido todavía, ya que deberá vencer una eliminatoria extra: play off nacional. En esta, le tocará medirse con uno de los otros 17 campeones, hay 18 grupos en total y cada uno contará con un representante, cuya eliminatoria volverá a ser a ida y vuelta. Aunque en esa no habrá privilegio para el mejor clasificado. En caso de vencer, ya sí sería equipo de Segunda RFEF, de esta segunda promoción saldrán nueve equipos.

Entradas gratis para el Fiel Malaguista

Aquellos que posean el carnet de Fiel Malaguista tendrán derecho a adquirir una entrada totalmente gratuita hasta completar el aforo. Según la entidad de Martiricos, los interesados solamente tendrán que presentar su carnet acreditativo en el acceso al recinto. De todas formas, hay que recordar que serán algo más de 1.000 las que estarán disponibles

400 aficionados del Jaén

La entidad jienense anunció que el club de Martiricos le cedía 400 entradas para que sus aficionados se puedan desplazar a disfrutar de la cita. Con la capacidad que tiene el campo de la Federación Malagueña de Fútbol, la proporción es altísima en un choque donde el filial blanquiazul se juega la vida.

Andrés, Murillo e Izan, liberados

"A Izan Merino ya lo subimos hace tres semanas, para ver el nivel de posición, la velocidad, la precisión. Está a otro nivel. Y ver de cara a futuro cómo va evolucionando. Se entrenó y ya ha bajado con su equipo, como Andrés y Murillo, para que Funes prepare el partido", dijo Sergio Pellicer en su comparecencia previa al partido contra el Huesca de este lunes 1 de mayo.