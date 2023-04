Toda la información sobre los play off de ascenso de Tercera a Segunda RFEF

Sonó el pitido final de la liga regular en el Grupo 9 de la Tercera RFEF para dar paso a una de las partes más bonitas de la temporada: los play off de ascenso a Segunda RFEF. Después de confirmarse el ascenso del Marbella y la entrada del Atlético Malagueño sobre la bocina, esta nueva fase arrancará este próximo fin de semana del 29 y 30 de abril. Los participantes de esta campaña serán el Real Jaén (2º clasificado), El Palo (3º), el Torre del Mar (4º) y el filial del Málaga (5º). Respecto a la edición anterior sólo repite el Atlético Malagueño. Eso sí, es necesario destacar la buena salud que vive el deporte malagueño, pues contará con una gran presentación.

Centrándose en la fase de promoción, esta ha sufrido algunos cambios en comparación con la vivida la temporada pasada. Esta campaña no se realizará a partido único ni en sede neutral, sino que será a ida y vuelta en ambas eliminatorias. La clasificación ha emparejado al Atlético Malagueño con el Real Jaén y al Torre del Mar frente a El Palo, jugándose el primer partido en el campo del peor clasificado, es decir, se disputarán en el campo de la Federación y el Juan Manuel Azuaga, respectivamente. Mientras que la final se jugará los dos siguientes fin de semana a la anterior, la ida el 14 y la vuelta el 21 de mayo. Todavía falta por confirmar la hora y la fecha de los encuentros. Por otro lado, se mantiene el beneficio al mejor clasificado, esto quiere decir que en caso de empate tras la prorroga no habrá penaltis porque se clasifica quien tuviera mejor posición en la tabla.

Una vez superadas las dos rondas, dicho equipo se proclamará campeón del play off de ascenso del Grupo 9, pero no habrá ascendido todavía, ya que deberá vencer una eliminatoria extra: play off nacional. En esta, le tocará medirse con uno de los otros 17 campeones, hay 18 grupos en total y cada uno contará con un representante, cuya eliminatoria volverá a ser a ida y vuelta. Aunque en esa no habrá privilegio para el mejor clasificado. En caso de vencer, ya sí sería equipo de Segunda RFEF, de esta segunda promoción saldrán nueve equipos.