Craig Thomson, el árbitro del Borussia-Málaga, se retira

Unas horas antes de que anunciase su retirada del fútbol en activo Julio Baptista, también puso fin a su carrera un hombre que protagonizó uno de los episodios más negros de la historia del conjunto blanquiazul. Cuelga el silbato Craig Thomson, el hombre que dirigió el Borussia Dortmund-Málaga.

Aquella negra noche en el Signal Iduna Park, aquel 6 de abril de 2013, Thomson tuvo una actuación calamitosa, sobre todo en la recta final del partido, que se convirtió en un todo vale y que acabó con un tanto totalmente ilegal de Santana.

Curiosamente, los alemanes sacaron pecho el día que su cumplieron seis años de aquello que consideran una gesta pero que en Málaga se considera un "robo". Un vacile en toda regla que revolucionó las redes, sumando decenas de reacciones.

Recientemente también habló de aquella noche el que entonces era entrenador del Borussia, Jürgen Klopp, al hilo de la eliminatoria de semifinales de Champions League que su Liverpool levantó al Barcelona.

Craig Thomson has retired after 19 years as one of Scotland's leading referees.https://t.co/06T1i6xxNd pic.twitter.com/Vasj1yNmWM