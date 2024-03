Barriga llena y hucha vacía en Sanlúcar

"Escucha, no hay más que malagueños", le dice un camarero a otro del Bar Balbino, en el corazón de Sanlúcar de Barrameda, en la clásica Plaza del Cabildo. Más de un millar de malaguistas se cruzaron media Andalucía para llegar a la desembocadura del Guadalquivir, disfrutar de la excelsa gastronomía local, desde tortillitas de camarones hasta el atún encebollado pasando por las papas aliñás y la variedad de mariscos, regados por manzanilla. No cogen de sorpresa las invasiones de otras capitales andaluces, en verano Sanlúcar multiplica su población, con muchos sevillanos. En Sanlúcar hay tradición de fútbol, su equipo ha sido un habitual del Grupo 4 de Segunda B y ahora está en el tercer escalón del balompié nacional. Hace cuatro años coincidían en Primera División y Segunda División Lazo, Nolito, Jurado, Kike Márquez y Salvi, cinco futbolistas, la localidad con mejor renta per cápita de futbolistas de España en el fútbol profesional.

Era una buena excusa la gastronomía, el horario y el lugar para venir a El Palmar, modesto pero coqueto estadio. Un cubil pero con un césped impecable que pueden envidiar muchos clubes de categoría superior. Con uno de los fondos, una grada supletoria llena de seguidores malagueños más algún centenar más desperdigado por el resto de localidades, durante el primer tiempo fueron retirados varios seguidores malaguistas por supuesta alteración del orden público, que pasó desapercibida para los asistentes al estadio sanluqueño. Parece que por permanecer de pie viendo el encuentro. El recibimiento de la afición local y del club fue exquisito, incluso con un mensaje de bienvenida por la megafonía del estadio. Pero deslució un tanto lo que había sido una jornada festiva.

Apretó el Málaga y la afición en algunos momentos, también la local con gritos de "Atleti, Atleti". Tuvo un palo el Sanluqueño en el tramo final, respondió con una de Juan Hernández, tuvo antes otra Dioni muy clara y, la mejor, una mano de Samu Pérez en el primer tiempo a un disparo que iba a la escuadra de Genaro. El punto puede saber a poco, pero otra meta a cero y una jornada más invicto y sumando. Y unas buenas viandas en Sanlúcar.