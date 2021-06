El triunfo de un peleón del fútbol es el título del libro de José Alberto López. El nuevo entrenador del Málaga, durante su andadura en Mirandés, publicó su primer libro en el que relata sus vivencias desde que comenzó a entrenar en los banquillos en la cantera de Sporting de Gijón hasta su debut con el primer equipo, un libro de estilo para entender mejor al nuevo inquilino de La Rosaleda.

Fue durante el confinamiento, allá por 2020, cuando la vena literaria se le encendió a José Alberto. Comenzó a escribir "por matar el tiempo" y sin "ningún objetivo de editarlo", pero su círculo más próximo leyó sus líneas y le empujó a ello. Durante esa fase de la pandemia, con todo el mundo del fútbol parado y con él en el paro, comenzó a realizar formaciones, acudir a conferencias y a "analizar los puntos de mejora" tras su primera etapa profesional en la élite.

"Creo que va con mi ADN", comentaba en la presentación de su libro cuestionado por el título del mismo: "Entrené a clubes en Oviedo donde me tocó ensuciarme y bajar al barro. Poco a poco fui disfrutando del camino hasta llegar al fútbol profesional. Por ese motivo me considero un peleón, no solo en el fútbol sino también en la vida".

En el libro, José Alberto relata las dificultades que se fue encontrando durante sus años en Mareo y cómo buscó cada una de las soluciones a sus problemas. "No habla de táctica ni de técnica; para eso hay libros fantásticos", señalaba el entrenador, que destaca sobre todo cómo fue su papel en el fútbol formativo: "Puede ser un ejemplo para muchas personas que se dedican al fútbol formativo, que ahora están pasando por momentos complicados porque no se puede entrenar, pero que pueden llegar cualquier día al fútbol profesional. Muchos se pueden sentir identificados. Por eso les animo a luchar por sus sueños".

Son caminos similares los que tomaron Sergio Pellicer y su sucesor José Alberto López. Formados en el fútbol de cantera y capacitados para aprovechar la oportunidad del primer equipo para consolidarse en el fútbol profesional.