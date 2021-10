Borja Bastón, los mismos goles en 90 minutos que en una temporada en Málaga

Paradojas de la vida, Borja Bastón metió en 90 minutos los mismos goles que en una temporada en el Málaga. La infausta 2017/18, en la que el club dio con sus huesos en Segunda y en la que el delantero madrileño resultó uno de los muchos fiascos de la plantilla que confeccionó la entidad. 1.156 minutos y sólo dos goles, uno al Deportivo y otro a la Real Sociedad en sendas victorias.

Este domingo metió los mismos goles, dos, para tumbar al Málaga. Retrató a Lombán en el primer gol, en el que le ganó en el salto con claridad. Y en el segundo, a Juande, que se comió el centro lateral. "La verdad es que lo buscábamos, una victoria de seis en casa no podía ser. Al final ha sido en el 90, con mucha angustia. Merecíamos más. La Segunda es muy igualada, hay que acertar en las áreas, estamos mejorando. Me encuentro muy a gusto, gracias a mis compañeros, los que me buscan y encuentran. Agradezco el cariño y lo que nos hacen trabajar a la afición", decía el delantero.