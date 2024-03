Brahim elige Marruecos en vez de España

Parece definitivo. El malagueño Brahim jugará con la selección de Marruecos en vez de con España. Así informaban As y Marca justo después del partido que el Real Madrid jugó ante el Celta, en el que fue titular. Una situación extraña. A sus 24 años, el atacante criado en el Málaga CF había esperado hasta ahora la llamada de la selección absoluta, que no llegó. Su última actuación con la Roja fue en un partido con la selección absoluta en un amistoso extraño ante Lituania, cuando en la preparación de la Eurocopa de 2021 se tiró de la sub 21 que venía de jugar el Europeo después de un positivo por covid de Busquets que obligó a una cuarentena.

Justo ahora cuando se daba por descontada la convocatoria para este parón de selecciones por Luis de la Fuente, Brahim elige la apuesta de Marruecos, que ha puesto toda la carne en el asador para convertirle en un jugador de referencia. En las últimas semanas se han terminado de arreglar los trámites para que obtenga la nacionalidad marroquí. La FIFA permite cambios de nacionalidad cuando al menos uno de los abuelos del jugador la tiene. Es el caso de la abuela paterna del jugador. Marruecos quiere tener un proyecto potente para el Mundial de 2030, que coorganizará con España y Portugal. Fue semifinalista del último Mundial y en su selección abundan los jugadores de raíces marroquíes nacidos en otro país.

En su carrera en las categorías inferiores, Brahim jugó nueve partidos con la sub 17, ocho con la sub 19, ocho con la sub 21 y el referido con la absoluta, con un total de seis goles. Luis de la Fuente no llevó a Brahim a los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que fue un palo duro para el jugador. Tampoco a la Nations League última después de una gran temporada con el Milan, al que lideró a las semifinales de la Champions. Ahora que iba a ser llamado para la absoluta, a falta de confirmación oficial, será convocado por Marruecos para los próximos partidos amistosos ante Angola y Mauritania. Una vez se da el paso de cambiar de selección no hay marcha atrás. Sí la hay si se juega con categorías inferiores de un país o hasta tres partidos con la absoluta y se cambia. Pero no hay el proceso inverso.