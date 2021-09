Brandon Thomas: "No hay que estar nerviosos"

Uno de los jugadores más utilizados por José Alberto López en este arranque liguero es Brandon Thomas. El delantero hizo un pequeño balance de la situación del Málaga en una entrevista en SportDirect Radio. "No hay que estar nerviosos. Habla muy bien del equipo que seamos el equipo que más tira y que genera más ocasiones, eso es un punto a favor nuestra. Estamos trabajando en los entrenamientos, hacemos muchos ejercicios de finalización y estamos haciendo hincapié en ello. Quizás deberíamos tener un poco más de pausa a la hora de finalizar. Estamos trabajando y ello y seguro que van a llegar. Lo importante es que estamos creando muchas ocasiones y ojalá entren en los próximos partidos", dijo sobre la falta de gol.

Brandon es el clásico futbolista que encandila a La Rosaleda por su arrojo y entrega. Él lo sabe y seguirá por esa misma línea: "A la gente le gusta mucho que trabaje y que pelee cada balón, es mi seña de identidad. Creo puedo aportar ese trabajo, y si es con goles y asistencias, mucho mejor. Estoy contento con los partidos que llevamos, esto es solo el comienzo y ojalá vaya mucho mejor".

"El míster ha depositado mucha confianza en mí en estos partidos. Siempre que juego lo intento hacer lo mejor posible para ayudar al equipo. La verdad que estoy contento con la participación que estoy teniendo y ojalá pueda aportar muchas más cosas al equipo para ganar partidos", continuó.

La salud del vestuario es inmejorable. Eso asegura Thomas: "Fuera del campo nos llevamos muy bien y eso se ve reflejado en el campo. Somos buenos amigos y cada fin de semana nos toca dejarlo todo uno por el otro. Hay muy buen ambiente en el vestuario y eso se nota. El equipo compite de una manera bestial y eso nos va a venir muy bien de cara a la temporada".

Girona

"Es algo que no nos planteamos. Ahora mismo no se sabe qué equipos estarán arriba o abajo porque está todo muy igualado y las temporadas son muy largas. El Girona ha hecho una plantilla para competir y estar arriba, pero eso no garantiza nada. Manolo ha confeccionado una buena plantilla pero hay que ir partido a partido e ir ganando partidos", destacó.