Caminero aclara que el Málaga apurará el mercado al máximo

El director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, a pesar de las numerosas incorporaciones de los últimos días, aclara que el mercado tiene su miga y que los plazos se van a apurar. "Tenemos claro que hasta el 31 de agosto a las 12 de la noche, estaremos pendientes del mercado por los derroteros que lleva. Muchos equipos en Primera tienen pocos jugadores. Habrá movimientos. Si podemos incorporar a alguien de última hora lo vamos a hacer", señaló en la presentación de Haksabanovic, donde también se le preguntó por la venta de En-Nesyri, pero despejó al córner: "Hablamos de los que tenemos, no queremos hablar de otra cosa. Queremos confeccionar la mejor plantilla que podamos, tener un buen equipo con vistas a una Segunda que va a ser my difícil, va a ser muy competida. Todos los fichajes van a venir a sumar, cada uno con sus características y lo que llevan dentro. El entrenador decidirá, cada uno es muy diferente, que cada vez lo tenga más difícil para hacer un once".

La llegada de Haksabanovic del West Ham obliga a mirar directamente a los ex malaguistas del club británico. Caminero habló acerca de la comunicación con Husillos: "Estamos trabajando, no cabe duda que el trabajo de scouting lo corroboramos con Husillos. Tan importante es lo que se ve en el campo como lo que no se ve. Nos dieron muy buena información y por eso nos decidimos por el jugador. Tiene polivalencia. Puede jugar en banda y mediapunta, eso es lo bueno, no se cierra. Eso es bueno para él y para el entrenador".