Caso Al-Thani: Dumet Grayeb llegará al "Constitucional" si es necesario

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decidió no admitir a trámite la querella presentada contra la jueza encargada del caso Al-Thani por un supuesto delito de prevaricación. La denuncia fue interpuesta por Dumet Grayeb, expulsado de la causa y que sigue luchando por el reconocimiento de su acción del Málaga. El abogado afincado en Marbella ha presentado un recurso de súplica y asegura que si también resulta desestimado, pedirá amparo al Tribunal Constitucional.

"La dirección letrada no va entrar en una discusión bizantina que no va a ninguna parte en relación al auto desestimatorio de la admisión de la querella, pero si entra en la liturgia y ciencia jurídica, y desde ya manifestamos respetuosamente que la sala ha perdido el fondo de la querella por prevaricación en un deseo noble, qué duda cabe, de sentar jurisprudencia sobre admisión de querella por prevaricación por jueces y magistrados a tenor del artículo 73.3 b de la ley orgánica del poder judicial", indicaba en su recurso de réplica Grayeb, al que ha tenido acceso este diario.

Considera que es un error grave por parte de la jueza Ruiz González reactivar el proceso porque la inadmisión de la querella por parte del TSJA no es firme y que podría llevarle a presentar otra querella contra la magistrada por "estafa procesal". En teoría esto no permitiría la toma de ninguna decisión todavía, tendría que esperar a la resolución del recurso.

Providencia de la jueza

"Dada cuenta del estado que mantienen las presentes actuaciones. Habiéndose comunicado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la inadmisión de la querella interpuesta contra la Magistrado Titular de este Juzgado, se alza la suspensión acordada de las actuaciones, y dese traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas por cinco días para que informen sobre la prórroga de la instrucción de la causa", indicaba la providencia del Juzgado de Instrucción Nº14.

"Al propio tiempo se tiene por recibida la anterior resolución de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial resolviendo en recurso de apelación interpuesto en su día contra el proveído de 3 de Noviembre de 2.022, acúsese recibo estándose por lo demás a lo que ya viene acordado. Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de TRES DÍAS o recurso de reforma y subsidiario de apelación, en el mismo plazo a contar desde el siguiente a su notificación", finalizaba.

La jueza Ruiz González había decidido no tomar más decisiones de calado hasta que no hubiese una respuesta por parte del TSJA: "Dada cuenta; Visto el contenido de la Diligencia extendida por la Sra. Letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, y presentada que fue en el día de ayer ante la Presidencia de la Audiencia Provincial de Málaga, escrito suscrito por esta Magistrada planteando Abstención; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221.2 LOPJ, se acuerda la suspensión de la causa en tanto no se resuelva por la Sala Competente de la Audiencia Provincial o transcurra el plazo previsto por la LOPJ".

Caso Al-Thani

Hay que recordar que el proceso ya va camino de los cuatro años y deriva de la primera querella presentada por la Asociación de Pequeños Accionistas y que finalmente llevó al juzgado a apartar a los Al-Thani de la gestión del Málaga. Fue entonces cuando se produjo la llegada de José María Muñoz, que lleva tres años y medio como administrador judicial del club de La Rosaleda.