Caso Horta: Novedades con el Braga y siguientes pasos

Novedades en el Caso Horta. Después de que la FIFA decidiera a finales de agosto y comunicara el 1 de septiembre que la razón asistía al Málaga se abría un periodo de reclamaciones. Recordemos, el Málaga tenía un 67% de la hipotética venta del jugador del Sporting de Braga como parte del acuerdo para que el luso, que militó en Málaga desde 2014 a 2016, jugara en su país. También tenía potestad el club de Martiricos para tener voz y voto en una posible venta con alguna oferta superior. El Benfica realizó una proposición de 17 millones de euros el verano pasado y el Braga no la comunicó al Málaga porque quería seguir con el jugador. De ese 67% el club tenía compartido derechos con las agencias de Jorge Mendes y Juan Mata, en una de esas operaciones disparatadas que llevaron al club a la situación de hoy. Horta, un fichaje realizado en su día con Mario Husillos como director deportivo, se consolidó después, llegó a la internacionalidad absoluta portuguesa tras ganar el Europeo sub 21 y tuvo numerosas ofertas para salir pero no lo hizo. Esta semana justo metía un gol con Portugal en uno de sus partidos de la Nations League. La FIFA dio la razón al Málaga. Son 11.7 millones, de los que al Málaga le corresponden 5,5 millones. Además, la FIFA ha dictaminado que haya un 5% de recargo por cada año de retraso en el abono de la cantidad. De ahí, unos 500.000 euros corresponderían al club de Martiricos.

Ahora, el Braga ha pedido los fundamentos jurídicos, según comunicó la FIFA ayer a la entidad blanquiazul. Los portugueses han abonado una cantidad para tener acceso a los motivos y razonamientos por los que la razón asiste en primera instancia al Málaga. La FIFA tiene ahora tiene entre 20 y 30 días para comunicar esos fundamentos. Y luego el Braga tiene 30 días para ir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS, en sus siglas en francés). Una vez se presenten las alegaciones, el Málaga tiene un nuevo periodo entre 20 y 30 días para contestar. Habrá una audiencia previa y después llegará la resolución. La estimación del Málaga es que la resolución definitiva llegaría dentro de un año, aproximadamente en octubre de 2024.

Quedaría un resquicio posterior, el de ir al Tribunal Federal Suizo, pero quedaría acotado sólo al caso de que no se hayan respetado los procedimientos de manera correcta e implicaría repetirlos. Ahora el Málaga recibirá los citados fundamentos y tendrá la opción de conocer también. El dinero viene bien ahora, pero también el club ganó que cayeran intereses mientras no se realizara el abono de la cantidad. Y son 1.600 euros al día lo que gana el Málaga mientras el Braga no pague (siempre y cuando la razón definitiva esté del lado del club.

En el Málaga no ha habido ningún contacto ni con el Braga ni con sus representantes legales. El club portugués está en la fase de grupos de la Champions League e ingresará una buena cantidad esta temporada, pero su presidente, Antonio Salvador, insistía