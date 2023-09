La FIFA da la razón al Málaga en el caso Horta: 5.5 millones más intereses

Una buena noticia para el Málaga, aunque aún no tiene marchamo definitivo. La cámara de disputas de la FIFA le ha dado la razón en el caso Horta. Tomó la determinación el pasado 29 de agosto y la comunicó este viernes. Recordemos, el Málaga tenía un 67% de la hipotética venta del jugador del Sporting de Braga como parte del acuerdo para que el luso, que militó en Málaga desde 2014 a 2016, jugara en su país. También tenía potestad el club de Martiricos para tener voz y voto en una posible venta con alguna oferta superior. El Benfica realizó una proposición de 17 millones de euros el verano pasado y el Braga no la comunicó al Málaga porque quería seguir con el jugador. De ese 67% el club tenía compartido derechos con las agencias de Jorge Mendes y Juan Mata, en una de esas operaciones disparatadas que llevaron al club a la situación que hay hoy en día. Horta, un fichaje realizado en su día con Mario Husillos como director deportivo, se consolidó después, llegó a la internacionalidad absoluta portuguesa tras ganar el Europeo sub 21 y tuvo numerosas ofertas para salir pero no lo hizo.

La FIFA ha dado la razón al Málaga. Son 11.7 millones, de los que al Málaga le corresponden 5.5 millones. Además, la FIFA ha dictaminado que haya un 5% de recargo por cada año de retraso en el abono de la cantidad. De ahí, unos 500.000 euros corresponderían al club de Martiricos.

Ahora, los plazos son los siguientes. Hay que pedir los fundamentos jurídicos del fallo, para lo que se dispone un máximo de 10 días naturales. Una vez que lo tenga el Braga en su poder tiene 21 días naturales para reclamar al TAS. El Braga tiene dos soluciones. O hacer ese recurso o intentar negociar una solución. Acaba de meterse en la Champions League y tiene dinero e ingresos garantizados y podría buscar la solución más directa. Aunque por cómo se ha comportado a lo largo de la negociación, en el Málaga no se piensa que sea una opción factible.