Luís César Sampedro: "Vamos a hacer cosas diferentes ante el Málaga CF"

Luís César Sampedro, técnico del Lugo, habló antes del partido del conjunto amurallado mide ante el Málaga CF. El técnico de Vilagarcía, tercero esta temporada del club rojiblanco, desgranaba en los micrófonos del Anxo Carro la situación actual. Asegura que el equipo ha recuperado su perspectiva tras el varapalo del jueves en Las Palmas y asegura que se buscarán cambios y soluciones para adaptar al grupo a las circunstancias requeridas.

"Pasamos por una etapa de merma de confianza con relación a otros partidos disputados. Hemos sufrido algunas situaciones imprevistas, partidos para obtener más puntos. Todos dependemos de cómo nos salen las cosas, el ánimo va así. Los errores nos llevan a situaciones difíciles. Tenemos que modificar algo. Lo más importante es la confianza de los jugadores, que estén a gusto con lo que hacen. El entrenador tiene que ver eso y buscar la fórmula", admitía el preparador gallego: "Tenemos que adaptarnos a la situación y hacer algo diferente. Pasamos una noche muy mala después del partido, pero ya estamos con las pilas cargadas, con ganas de que llegue el próximo choque"

"Vamos a hacer cosas diferentes para este partido, correcciones que no puedo desvelar ahora, pero habrá cambios que busquen nuestra mejor versión. Hemos hablado con los jugadores para buscar su mejor rendimiento. Que no nos desmoronemos con las situaciones. Estrategias mentales, que encuentren a un equipo sin miedo. El miedo no conduce a nada. El miedo influye mucho, mañana quiero un equipo sin miedo, valiente, que vaya a por el rival. Se va a notar que jugamos en el Anxo Carro", proseguía el preparador gallego, que vaticinaba cambios: "En las fases del juego veremos cómo se tocan ciertas cosas. No vamos a romper con la línea general, pero vamos a trabajar de otra manera, creo que los jugadores lo necesitan. Vamos a abreviar, sé que las sensaciones se derivan de los puntos no logrados"

"Tengo que adaptarme al equipo. No hacer lo que a mí me gusta, hay que hacer lo que el equipo necesita. Está claro que los puntos que no han llegado nos llevan a esto. Hay que recuperar sensaciones. Habrá matices, que puedan variar algunos aspectos para ganar el partido", aseguraba Sampedro, que hacía recuento de jugadores: "Hugo Rama está bien, El Hacen creo que no podrá estar disponible. En cuanto al Puma, estamos pendiente de un dictamen final, pero parece una dolencia mucho más leve de lo esperado en inicio. Bakary es un jugador muy válido, pero necesita minutos de competición. Cada minuto que juegue es experiencia y crecimiento. Vamos a hacer cosas diferentes para este partido ante el Málaga, cambios que busquen nuestra mejor versión. La temporada pasada se consiguió algo mucho más difícil y, en esta, lo volveremos a hacer".