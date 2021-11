Cifras de colista a domicilio

El Málaga sólo ha sumado tres puntos lejos de La Rosaleda, tres empates y cuatro derrotas. Es cierto que la tendencia es que hay es de mejora, se puntuó en campos de equipos candidatos al ascenso, como Valladolid y Huesca, y que en Oviedo la diferencia entre ganar y perder estuvo en unos centímetros. Pero la realidad es la que es. “Viendo lo que veo, no me preocupa nada”, insiste José Alberto cuando se le cuestiona por esa incapacidad de ganar a domicilio, terciando también con que se ha visitado a buena parte de los equipos de zona alta.

No hay, no obstante, un equipo en LaLiga Smartbank que haya sumado menos puntos que el Málaga a domicilio, es colista en ese segmento, empatado con los equipos que ocupan las dos últimas posiciones, Alcorcón y Amorebieta. Los madrileños ganaron un partido y perdieron cinco. Y los vascos calcan los números del Málaga, tres empates y cuatro derrotas. Igualmente, el Amorebieta, el Málaga y el Lugo (cuatro empates y dos derrotas) son los únicos equipos de la categoría que no han conseguido un solo triunfo lejos de casa. Además, sólo el Cartagena (14 goles) recibe fuera de su feudo más tantos que el Málaga (13, casi dos por encuentro de media).

Admitiendo la mejoría en la imagen, hay dos Málaga distintos, uno en La Rosaleda que ha ganado cuatro partidos y ha empatado dos (sólo Las Palmas, Almería y Sporting cosecharon más) y que fuera ha empatado tres partidos y perdido cuatro. Un reto para José Alberto y para sus jugadores.