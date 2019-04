Cifuentes fue uno de los que pasó por zona mixta tras la derrota. El lateral, un fijo para Víctor Sánchez del Amo, considera que “con lo que queda hay que tomarse cada partido como una final. La próxima jornada es complicada, un rival directo que en su campo aprieta mucho. Vamos sin complejos, sin miedo, a por los tres puntos”.

“Nosotros no nos vamos decepcionados por el juego sino por el marcador. Como fue el partido, el primer tiempo fue más disputado, pero en la segunda parte la sensación es que teníamos controlado el partido y que apenas nos hacían daño. Tuvimos jugadas para adelantarnos y ellos en una aislada hicieron su gol”, resumía así el granadino el encuentro, que echó en falta la puntería que sí tuvieron en Santo Domingo: “La semana pasada tuvimos más acierto, casi las primeras ocasiones las marcamos y hoy no pudo ser así. En el fútbol no se da todo lo que se merece. Hay que pulir los detalles, apretar arriba y estar más fuertes atrás para cerrar la portería”.

Según Cifu no hay psicosis en el vestuario por no lograr vencer en La Rosaleda desde enero: “No, lo que tenemos son ganas de sumar en casa. Para poder encadenar dos victorias seguidas y porque llevamos mucho tiempo sin hacerlo. La afición está respondiendo y nosotros queremos responder ante ella. Llenaron el estadio, y es una pena que no se dio el resultado”.

“Conforme pasan las jornadas, si no sumas de tres la posibilidad de ascenso directo se merma, pero mientras haya opciones pensamos en ello”, concluía sobre el ascenso.