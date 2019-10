Cifu se desahoga en Twitter tras la derrota en Huesca

La derrota ante el Huesca ha hecho bastante daño en el seno del Málaga. Es el lenguaje corporal pero también el verbal. Y el escrito, elegido por Cifu para desahogarse en Twitter pero reclamando algo de empatía por el camino: "Dar las gracias a los desplazados tanto a Zaragoza como a Huesca hoy. Obvio día jodido y de los que te joden. Eso sí, los que quieran aprovechar y sacar la cabeza con la oportunidad de reventar y restar, que aprovechen la ocasión pero al resto, ¡siempre hacia adelante! Gracias".

Tras su primer mensaje, al poco, hubo una nueva comunicación del defensa, que no tuvo su mejor día en El Alcoraz. "Nunca he faltado el respeto ni lo faltaré, no soy más que nadie ni menos. No veo que me excuse, nunca lo haré. Y para nada evado el desastre. Por eso mismo digo que el que quiera que se desahogue y critique. Para eso está esto. Quien quiera entenderlo de otra manera es cosa suya", apostilló.

El granadino remató con un mensaje de unidad colectivo: "Dicho esto, a todos. ¡Gracias siempre y una vez más por el apoyo! Los obstáculos y los problemas nunca me han quitado las ganas de seguir avanzando y superándolos. ¡Ánimo a todos!".

