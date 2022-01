Cita clave por Luis Muñoz

La renovación de Luis Muñoz con el Málaga está llegando a su punto álgido después de varios meses de negociaciones. El representante del futbolista malagueño, Gelu Rodríguez, tiene previsto hablar hoy con la dirección deportiva para ofrecerle una respuesta definitiva. En la entidad de Martiricos hay cierto optimismo al considerar que se ha hecho un esfuerzo acorde al estatus del canterano a pesar de encontrarse aún lesionado y en proceso de recuperación.

Luis Muñoz siempre ha sido la gran apuesta de Manolo Gaspar, que vio en él el futbolista perfecto para abanderar el espíritu del nuevo proyecto deportivo. En el campo no cabe duda de que el futbolista no sólo estuvo a la altura, superó sobradamente las expectativas. No fue fácil entonces llegar a un acuerdo, pero el malagueño pasó a ser el hombre mejor pagado del equipo.

Ese acuerdo vence el próximo 30 de junio y el Málaga ofrece en términos económicos un contrato similar al futbolista, convencido de que su recuperación va por el camino correcto y que volverá a ser un hombre clave. Hay optimismo moderado pero también la idea clara de que este cónclave será el último para bien o para mal. Si Luis Muñoz finalmente rechazase la renovación, el club se plantará de momento.

Siempre ha sido una prioridad absoluta renovar a Luis Muñoz. Ni siquiera la lesión frenó al Málaga, todo lo contrario. Existía la creencia internamente de que si el futbolista hubiese acabado la temporada dentro del nivel esperado, siendo agente libre en verano, habría sido muy difícil retenerlo. Un escenario similar al de Pablo Chavarría.

Es lógico que haya clubes interesados en Luis Muñoz, lo contrario sería lo extraño, pero se mezclan otros factores. En Málaga es uno de los capitanes, estandarte a nivel de club y afición, una pieza clave en el equipo... En cualquier otro lugar partiría de cero.

“Por él hicimos un esfuerzo importante para que estuviera aquí, él eso lo valora mucho. Ahora pues seguramente tengamos que hacer otro esfuerzo importante dentro de nuestras posibilidades. Lo tengo que asumir”, decía allá por septiembre el propio Manolo Gaspar en Área Malaguista. Ya se ha hecho, ahora falta esperar la respuesta.