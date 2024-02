Clasificación Primera RFEF: Así están Málaga CF y Antequera

Se cerró la jornada 22 del Grupo 2 de Primera RFEF, en el que la clasificación cada vez va dejando más claro que hay varios pelotones. Por delante están Castellón e Ibiza, con su ritmo salvaje de puntos. Los de La Plana tropezaron en la visita al Atlético de Madrid B (1-1), aunque mantuvieron el liderato gracias a un gol en el descuento que le permitió sumar los 53 puntos con los que iguala con el Ibiza. Los baleares derrotaron al Recreativo Granada con un tanto de Soko (1-0), lo que le iguala en la cabeza con los albinegros. Sería extraño que no saliera de ahí el equipo que ascienda directo a Segunda División, aunque la obligación del Málaga CF es pelear mientras sea posible.

Los de Sergio Pellicer siguen en el tercer puesto tras las dos victorias consecutivas, con 42 puntos. Se ha recortado dos puntos con la cabeza, pero sigue estando a 11 puntos más el average, son cuatro partidos de diferencia. Aunque el técnico recordaba que "la palabra es ambición, tenemos que pelear por lo máximo, la clasificación está ahí, los puntos están ahí. La temporada es muy buena, pero los rivales hacen puntos fuera de lo normal. Lo primeros que tenemos que preocuparnos somos nosotros. Los rivales van a tener que jugar uno de los dos entre los cuatro que entren al play off. Tenemos que tener esa ambición de pelear por lo máximo y no rendirnos. El equipo no se puede caer, hay distancia pero puedes entrar en dinámica positiva y negativa. En Melilla tenemos que estar todos apretados. Queda mucho, tenemos que mirarnos nosotros mismos, esa ambición y mejorar para que cuando lleguen esos momentos decisivos, estar preparados todos a nivel físico y emocional".

Córdoba y Recreativo siguen el ritmo malaguista. Los de La Mezquita ganaron 0-2 en Linares, mientras que el Recreativo derrotó al 2-0 al Melilla, rival el próximo domingo del Málaga, con dos tantos del ex malaguista Caye Quintana. Tienen 41 putnos los cordobesistas y 39 el Decano, en un grupo del que también parece complicado que se caiga alguno del play off. El Algeciras es sexto, con 32 puntos, a 10 del Málaga, los mismos que el Ceuta y el Antequera. Los de El Torcal no pudieron pasar del empate ante el Mérida (2-2) y ello le impidió mantener la distancia con el quinto, que ahora es de siete puntos. No obstante, la temporada de los de Javi Medina es para enmarcar. Están con 14 puntos de renta sobre la zona de descenso.