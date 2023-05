Clasificación Segunda División: El Leganés no falla y se marcha a nueve puntos del Málaga

Los resultados de la jornada sabatina no fueron muy beneficiosos para el Málaga en su dependencia de lo que ocurre en otros campos por su mala posición de partida. Empezó la jornada con un empate entre el Mirandés, el siguiente equipo que visitará La Rosaleda, y el Racing. Se adelantó Raúl García de Haro para los locales y Juergen empató al filo del descanso. Fue el equipo local a por el partido, pero no le llegó. Así que el Racing se coloca con 48 puntos, ocho más que el Málaga, y el average ganado.

Había más teórica chicha en el partido entre el Leganés y el Huesca. El equipo pepinero partía con 46 puntos y tiene el average perdido con el equipo de Pellicer. Fue un partido de locura resuelto en el descuento con un discutidísimo penalti a favor del cuadro local por mano de Blasco. Fue llamado el árbitro para que lo visionara en el VAR, pero tras una eterna revisión, el jugador estaba de espaldas en el momento del golpeo del rival y no interfiere en el cabezazo a gol.

Se había adelantado Karrikaburu para los madrileños y había empatado Real, ex jugador del Marbella, al filo del descanso. El Leganés apretó y tuvo muchas ocasiones, pero el Huesca resistía. Cuando parecía que se venía el empate, llegó la jugada polémica que permitió a Qasmi adelantar a su equipo. El penalti que no le coló Rubén Castro a Andrés Fernández sí se lo metió, aunque el meta lo tocó, esta vez el Leganés al cuadro oscense, que en el tramo final vio también cómo era expulsado Ziganda. Obeng tuvo a puerta vacía en posición forzada el empate del Huesca, pero no llegó. Queda con 49 puntos el Leganés y con 48 el Huesca.

Así que las esperanzas quedan en lo que pueda hacer el Sporting en el campo del Villarreal, el rival más cercano, este domingo a las 14:00 horas antes del encuentro que a partir de las 16:15 horas jugará el cuadro malaguista en El Toralín.