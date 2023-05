Ponferradina - Málaga CF: Lista de convocados de Pellicer

Sergio Pellicer dio a conocer la lista de convocados para la cita en El Toralín de la 39ª jornada de la Liga Endesa en la que se juegan muchísimas cosas de la posible salvación del Málaga CF. En ellas, las novedades esperadas. No viajaron Pablo Chavarría y Ramón Enríquez, lesionados, y el sancionado Luis Muñoz. El argentino no se ha recuperado y el técnico ya dejó claro en la víspera que no iba a arriesgar con él.

"Pablo no ha entrenado durante la semana, está con Toni Tapia. Mañana lo vamos a probar pero va a estar complicado. Es una contractura, es cierto que tenemos que arriesgar al límite pero necesito gente al 100 por 100. Él quiere pero creo que no estará. Pero ningún tipo de excusa. Para eso se hizo esta plantilla, no es la que tuve que íbamos 10 u 11 fichas profesionales. Tengo mucha confianza en esos jugadores que no han podido participar. Desde el partido de Las Palmas hemos encontrado una estructura en la que nos sentimos bastante cómodos y que nos permite ser variables. En defensa somos muy solidarios y en ataque nos faltó, así que toca buscar soluciones. Esta plantilla se hizo para tener fondo de armario, no vale ningún tipo de excusa por los que falten, si no no estaríamos preparados para seguir luchando”, explicaba el técnico de Nules, que no podrá disponer del argentino, un jugador básico, como Ramón, para la remontada.

El técnico opta por no mermar al filial, que juega un partido también trascendental este domingo en La Victoria de Jaén para seguir en la pelea por el ascenso a Segunda RFEF. No va tercer portero y sólo Loren, Cristian y Álex Calvo de los que tienen ficha con el filial.

Porteros

Manolo Reina y Rubén Yáñez

Defensas

Javi Jiménez, Bustinza, Juande, Delmás, Esteban Burgos, Ramalho, Escassi y Cristian

Centrocampistas

Appiah, Febas, Álex Gallar, Genaro, N'Diaye, Jozabed, Fran Villalba

Delanteros

Lago Junior, Fran Sol, Rubén Castro, Álex Calvo y Loren.