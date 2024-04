Dani Lorenzo y el vídeo de la camiseta: "Es un chaval humilde y excepcional; es una anécdota, una tontería"

Dani Lorenzo se hizo viral no por su gran fútbol en el duelo ante el Atlético de Madrid B, sino por entregar a un aficionado su camiseta por 50 euros. El Málaga CF pone un cupo de 10 camisetas por temporada de las que los jugadores pueden disponer gratis. A partir de esa cifra, deben abonar las que regalen. El marbellí ya había sobrepasado esa cantidad hace meses y se lo dijo al espectador cuando se la pedía. No esperaba su respuesta, que fue ofrecerle el dinero. Se la dio y cogió el billete. La escena, grabada, se convirtió en viral.

Su agente, Loren Zúñiga, habló en Ser Deportivos Málaga y se refirió a cómo estaba el chico, que pasó un mal rato una vez se dio cuenta de que la imagen no era buena. Lo comentó al club antes de que supiera de que lo hubieran grabada. "Está bien, muy bien. Es una tontería, Dani es una magnífica personal, un tío excepcional. No le pretendo quitar el hijo a Juan, su padre, pero es como un hijo para mí. Es muy buena persona, excelente, dentro y fuera persona. Y, sobre todo, muy humilde. El aficionado es un buenazo también. Ellos tienen un cupo y le puede pasar a cualquiera. No están en Primera División, no ganan ese dinero. Está empezando su carrera, es lamentable que se hable de esto y no del pase que da para ganar el partido. Cada día está mejor, está dando muchos pasos adelantes, no tiene fin. Lo que hay que hablar es de lo que hace en el campo de fútbol", decía el que fuera jugador malaguista y padre del homónimo delantero que hasta hace poco fue blanquiazul antes de irse al Real Madrid.

"Es un chico que siempre dice la verdad, es un crack. Un chaval humilde y noble. Le salió así, él tiene ganas de darla la camiseta, pero te piden al año 2.000 camisetas y me pongo también en el lugar del club, que tiene un límite. Yo he sido jugador dos ratos de Segunda y el grueso en Segunda B. Hay un cupo, a mi hijo, que las daba también, le decía que le iba a costar el dinero. La afición que hace el viaje, que es espectacular con 25.000 personas, es normal que quieras dársela, pero piensas en el cupo... Es normal, Dani es excepcional, muy buena persona. Es una anécdota que habrá que recordar hasta con cariño", explicaba Zúñiga, que asegura que el jugador está recuperado de esa fractura en la mano que le hizo pasar por el quirófano hace un par de semanas: "Está bien, lo operaron, un éxito. La doctora lo hizo fenomenal, está con mucha confianza, como si no se hubiera operado".

También representa Loren a Alfonso Herrero, meta titular del equipo. "Ojalá llegue el ascenso. Ahora es muy pronto para saber del mercado. Los clubes que van a subir si van a subir, los que van a bajar están preocupados... Si el mercado empieza cuando empieza es por algo. Es difícil saber si tendrá ofertas o no. A Alfonso le gusta mucho Málaga, está encantando, le da una hospitalidad y estabilidad... Le encanta, está concentrado en que el Málaga suba y jugar en Segunda A. Quiero que mis jugadores estén centrados en eso", reseñaba sobre el meta toledano, al tiempo que destacaba sobre el equipo que "hay una mezcla veteranía y joven, los jóvenes dan un paso adelante. Un filial empieza normal y termina fenomenal, cuando arranca en una categoría, ahora le está pasando igual. Loren Juarros lo está haciendo muy bien y la mejoría está. No es fácil ganar fuera en ninguna categoría y esta es complicada. Me gustaría que quedara lo mejor posible, cuanto más arriba mejor porque el empate te favorece. Cada vez lo veo mejor".