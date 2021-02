Daniel Pastor: "El club está perdiendo valor en cada ventana que pasa"

El que fuera uno de los administradores concursales del Málaga en su día, Daniel Pastor, habló en los micrófonos de la cadena SER de cómo ve la situación actual del club: "Vamos lento en todo. Echo en falta un cuaderno de venta con posibles inversores. El club en cada ventana que pasa está perdiendo valor. Si no hay ampliación de capital o no hay venta vamos a estar otra vez judicializados. Y eso es malo, porque no alcanzamos los ingresos por televisión de otros equipos de Primera y se va abriendo la brecha. El proceso va muy lento y estas medidas se podrían estar tomando ya, y escuchando posibles inversores, quién está interesado, facilitando… Y ver si esos cantos de sirena que hay en la calle se pusieran en marcha. El Málaga no puede dejar escapar que el 30 de junio tengamos ya un nuevo proyecto".

Sobre inversores que pudieran estar interesados, Pastor respondió: "Escuchar he escuchado e incluso con algunos he hablado. Pero no es tan sencillo, está el tema penal, el tema de ver de quién son las acciones. Pero desde el Málaga se debería impulsar y el siguiente proceso es preparar una información para inversores. Ese trabajo debería estar hecho ya con independencia de los peritos, que no será de ahora, sino cuando se celebre el juicio. Eso no es el presente del Málaga, será una situación posterior".

Ampliación de capital

"De ampliación de capital se ha hablado mucho tiempo, además en manifestaciones del administrador judicial. Ahora parece que no se habla de ello. Debería haber una ‘due diligence’ o cuaderno de ventas para que cualquier interesado pudiera lanzar su oferta. Ahora es un buen momento para actuar. Hubo un grupo interesado, pero las características básicas que yo veo para que esto funcione o cambie el inversor no es lo más importante. Cualquier empresa se financia con un entidad financiera, me gustaría que al frente del club estuviera gente vinculada a Málaga y que le duela esto. Y Málaga tiene personas para ello y para dar buena imagen".

Del administrador y otros nombres

"Con José María he trabajado en alguna ocasión. Él lleva un año y tiene un conocimiento del club importante. Me salen nombres de directivos, empresarios… Antonio Jesús López Nieto sería un gran director general del club, Javier González de Lara, presidente de los empresarios que tendría una capacidad importante de imagen, Antonio Banderas… Paco Martín Aguilar debería estar ahí, Jesús Burgos como representante de los minoritarios… Hay gente que puede empujar, que conoce el club y entre todos se puede hacer un buen proyecto. Gente de Málaga y que tenga relevancia, López Nieto es influyente. Algo que se ha perdido desde que se fue Fernando Sanz es influencia. También pienso ahora en Fernando Hierro, o Fernando Sanz que es un activo, o el mismo Luis Yáñez. Es gente que puede trabajar bien por el Málaga y hacer un proyecto bonito".