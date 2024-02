David Larrubia, renovación inminente

David Larrubia pasó por 'Área Malguista', en el que habló del tema de radiante actualidad sobre su situación en el club, que es sobre su renovación con el Málaga CF: "Lo dijo Loren Juarros en la rueda de prensa. El otro día mi representante me dijo que estaba ya casi cerrada. Esperaba que fuese ya esta semana, pero no me llegan noticias. Serán tres años más y espero mantener el número diez".

Tras esto, llegó a comentar un poco su situación en el equipo: "Estoy bien y entrenando a tope, aunque disputo menos minutos. Ha llegado Ferreiro que está jugando bien y haciéndolo increíble. Es verdad que es de pocas palabras y no está muy pendiente de nosotros. Es un tipo increíble y de su forma de jugar puedo aprender muchas cosas como su calma en la zona de tres cuartos. El otro día en La Rosaleda fue determinante en la primera parte y creo que puedo aprender mucho de él". Además, comentó la situación de los integrantes de su generación: "Creo que no es lo normal lo que está pasando y se nos da muchas oportunidades a los jóvenes. Lo considero como una oportunidad para ser futbolista e intento dar cada vez lo mejor y tengo que mejorar muchas cosas y en ello estamos".

Tras esto, Larrubia dio su visión sobre el estado clasificatorio del equipo en su lucha por el ascenso: "La diferencia está en que equipos como Castellón e Ibiza hacen un partido malo y lo ganan. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar y ahí está el motivo por el que ellos están ahí arriba".

Además, el mediapunta habló sobre su mejoría durante esta campaña: "Es verdad que a principio de temporada era un inconsciente y salía a jugar e intentaba hacer más cosas de las que debería. Me arriesgaba a todo y algunas cosas me salían bien y otras no. Creo que el futbolista tiene altibajos a lo largo de la temporada. Ahora no estoy en mi punto de forma, pero creo que puedo volver a él y mejorarlo. Hago muchas cosas bien en zona de tres cuartos, porque genero superioridades, pero luego tomo decisiones que no son las mejores".

El futbolista también quiso dejar patente el buen ambiente existente en el vestuario blanquiazul: "La chispa esa no se va. Cundo podemos estar de broma, los veteranos son los primeros en estarlo y en ser serios también. Los dos fichajes que han venido se han acomodado perfecto y la verdad es que me han sorprendido gratamente". "Creo que Manu Molina, que siempre es el que empieza todo. Es el más bromista. Creo que tenemos que hacerle alguna entre todos", añadió sobre quien es el más liante del plantel.

El malagueño quiso hacer ver que su vida era la misma a pesar de ser jugador del primer equipo: "No he notado cambio en el trato de nadie que me conocía de antes. Creo que mi personalidad hace que no me crea nadie por ser jugador del primer equipo del Málaga. Es verdad que mi padre está muy contento cuando me ve jugar en La Rosaleda y enfadado cuando no lo hago. Es una alegría darle esa alegría a él, que solo tiene dos tatuajes y uno es el cuado del Málaga y otro es por mí". Por último, tuvo unas palabras sobre su relación con Pellicer: "Conmigo tiene un trato especial porque nos conocemos de hace mucho tiempo. Es una persona muy cercana con todos y que va de cara y que si tiene que decirte algo te lo dice".

Por último, fue preguntado por su relación con Loren Juarros desde su llegada: “Siempre veo a Loren, aunque no es de muchas palabras, pero siempre que viene y me dice algo es para mejorar. Muchas veces me ha dado consejos tras los partidos y creo que es muy buena persona y directivo”. “Al principio de temporada, me decía de saber interpretar mucho el juego y que no fuese tan previsible y que fuese al hueco que podía hacer más daño”, añadió sobre los consejos del vasco.

Más declaraciones

"Los lunes cuando se pierde es más difícil arrancar la semana. Después del partido que creo que lo hicimos mal y con ganas de La Rosaleda de resarcirnos y sumar de tres en tres".

Reponerse tras la derrota en Melilla

"Intentamos cambiar el chip rápido. Lo bueno del futbol es que te da una oportunidad nueva cada semana".

Volver a su mejor nivel

"Lo intentaré. Cada vez que salgo al campo intento hacerlo lo mejor posible. Es verdad que cuando sales del once te cohíbes más, pero estoy trabajando mentalmente para dejar todo fuera".

Consejos de Pellicer y Manolo a los jóvenes

"Aparte de la toma de decisión, nos hablan mucho de lo mental y de lo difícil que es ser jugador del Málaga y lo fácil que lo estamos teniendo. Que seamos consciente de lo que defendemos y del escudo que llevamos".

Genaro como capitán

"Es duro cuando tiene que serlo. Como buen capitán, cuando toca estar de broma es el primero, pero cuando toca dar dos voces, las da sin problema; No lo dio después del partido ante el Melilla, porque es un tío caliente y lo ha dejado para durante la semana que estemos todos más tranquilos".

Aportación de los veteranos

"Creo que cada uno aporta algo distinto. Es lo bueno del grupo. Hay muchos jóvenes que damos mucha alegría. Nelson no es de muchas palabras, pero cuando habla es algo importante para mejorar. Alfonso te da tranquilidad y cada veterano da algo distinto".

Obsesión con su pelo

"Tengo una manía con el pelo. Kevin y yo nos parecemos en todo y estamos los dos obsesionados con eso".

La juventud como futbolista

"La verdad que terminas de entrenar y cuando pierdes ya poco puedes hacer por la tarde e intentas evadirte y la vida del fútbol, es rara, porque los jóvenes suelen salir de fiesta y como futbolista tienes que cohibirte más".

Ambiente de otros vestuarios

"Era muy distinto el vestuario de las 18 fichas que era muy bueno y el trato de los jóvenes era muy bueno. Esta etapa como cedido, no he estado con los jugadores y no lo he conocido, pero este grupo es muy bueno y muy sano".

Alberto Quintana

"Me acuerdo mucho de Alberto Quintana que está en el filial del Valadolid y creo que ha debutado con el primer equipo. No destacaba mucho, pero me encantaba y siempre era una nota de siete u ocho cada partido".

Dolor por la marcha de Loren y Bilal

"La verdad que a todos los compañeros de la cantera nos ha dolido que se vayan porque no han tenido la suerte de jugar todo lo que quisieran. Creo que Bilal se ha lesionado de la rodilla y se está recuperando. El otro día hicimos llamada con Loren que marcó el otro día; Creo que Loren es un jugador increíble y un goleador nato. Creo que no estaba ya bien aquí y necesitaba un cambio de aires".

Nuevos compañeros

"Carlos lo conocí el año pasado jugando contra él y como persona es muy bueno y entrenando me ayudaba mucho a mejorar. Javi se sienta ahora al lado mío y es una persona muy callada, pero cuando hablas con él es muy amable y cuando juegas ves que puede ayudarnos mucho en el campo".

Recuperación de Haitam

"Haitam está bien. Llega cuando nos vamos para trabajar con su recuperación Ahora está muy contento. Llega poco, pero cuando lo hace, es muy feliz. Espero que le quede menos. Es un jugador que nos da mucho. Tiene gol y desborde. Es una gran persona que se lo ha currado mucho y espero que vuelva a superarlo".