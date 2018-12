El derbi más "emocional" de Diego González

Para cualquier futbolista un derbi es algo especial, sea cual sea. El ambiente, el calor, la atmósfera. Todo huele distinto. Pero a veces se unen también otros ingredientes que lo elevan. Para Diego González, por ejemplo, ver al Cádiz enfrente es algo distinto, emociones y sensaciones que no se parecen a nada. Carranza fue su casa, lógico.

"Es un partido muy bonito, obviamente está el factor emocional en mi caso. Soy de allí y he pertenecido al club durante cinco o seis años, un periodo de mi vida muy bonito. A disputar el partido con la mentalidad con la que lo venimos haciendo, con las ganas y el coraje que lo estamos haciendo", dijo el zaguero blanquiazul.

"Era mi tercera temporada en el Cádiz B, alternaba con el primer equipo, y sentía que quería dar un salto a Segunda B por aquel entonces, quería probarme en otra categoría. No fue el momento en el Cádiz, no se dieron las circunstancias y llegó el Sevilla, al que me fui, y la verdad es que sirvió para mi crecimiento", rememoró acerca de aquellos años de amarillo.

Racha rival

"Somos conscientes de que llevan siete triunfos seguidos. Parece que en Cádiz es algo que ocurre cada temporada, recuerdo que el año pasado también encadenaron una muy buena racha. Es un rival a tener en cuenta, serio, y eso quiere decir que trabajan bien".

Estado personal

"Me siento bien, estoy contento con el grupo, eso hace que uno se sienta más cómodo, el míster, el cuerpo técnico, todo... Estamos todos trabajando todos muy bien para estar preparadas cada fin de semana. ¿Pau Torres? Nos estamos entendiendo bien, siempre tratamos de hablar, corregir cualquier cosita para mejorar, de eso se trata. Me gusta más estar en el centro de la zaga, me siento bien, estoy contento con el trabajo grupal. En lo personal, intento aportar lo máximo al equipo para sacar adelante los partidos".

Juego del Cádiz

"Es un equipo correoso como ya sabemos todos nos va a exigir siempre. Salen muy rápido al contraataque, con gente muy rápida arriba. Tenemos que meterle mano con nuestras armas, con lo que sabemos, proponer nuestra idea de juego".

Sufrimiento en los partidos

"No siempre tiene que ser así, pero sí está claro que vamos a sufrir en todos los partidos. Ningún rival lo pone fácil en esta categoría, se está viendo. El que igual pueda tener menos nombre trabaja muy bien, nosotros tenemos que apretar los dientes y trabajar igual o mas, siempre".