Si se leyeran ciertas declaraciones del entrenador del Extremadura sin saber quién las ha realizado, alguno diría que fueron pronunciadas por Víctor Sánchez del Amo. Coinciden en las líneas maestras de su relato ambos entrenadores, que se verán las caras el próximo domingo en el Francisco de la Hera (12:00) en un enfrentamiento directo entre conjuntos de la zona baja. La queja de la falta de gol es la más llamativa, aunque no la única cuestión en la que sus mensajes concuerdan.

“Estamos en el buen camino y en la senda trazada. Es cierto que tenemos un lastre, que es que no marcamos goles, y es una realidad. Necesitamos anotar para que se refuercen las pocas grietas que tenemos en defensa”. Esto lo dijo Manuel Mosquera antes del Extremadura-Albacete. Lo mismo que lleva repitiendo Víctor semana tras semana, que su equipo defiende bien pero que le falta gol.

Víctor es dado a decir que la clasificación ahora mismo no importa, que es relativa. Esto decía Manuel en la misma comparecencia: “No miro la clasificación, pero con los últimos resultados, lo normal es que estemos en la parte baja”. Y aún hay más, por ejemplo, con el cariño público que profesa a su plantilla. Es una de las cuestiones que más repite Víctor cada vez que habla ante los medios, resaltando siempre a sus profesionales.

No se queda atrás el entrenador del Extremadura, que también sujeta un discurso optimista al más puro estilo Víctor: “Es una maravilla tener los jugadores que tengo y mira que lo digo veces… Me gusta resaltar las cosas buenas en un mundo donde solo se habla de lo malo. Ser entrenador es un orgullo y no puedo estar más feliz de estar con ellos; me encantaría acompañarlos durante los próximos diez años”.“Me centro en nosotros. Tenemos que insistir en esa palabra porque, de tanto repetirla, va a salir bien”. También es de Manuel Mosquera, pero seguro que Víctor se la compra.