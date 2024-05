Dioni: "Tener la vuelta en La Rosaleda es primordial"

El Málaga CF logró asaltar la tercera plaza en Valdebebas, buen chute de moral para los blanquiazules antes de arrancar el play off, terreno de Dioni Villalba, que conoce perfectamente ese mapa ante tantas temporadas en Primera RFEF. "He jugador ocho play off, este será el noveno, y he subido una vez, así que imagina lo difícil que es subir. Era otro formato. Hay que estar muy contentos por estar aquí", decía el malagueño en zona mixta que servía uno de los goles a Ferreiro. "Muy contento. Lo que hemos vivido los últimos minutos se va a asemejar al play off, si vas aguantando el resultado. Desde que nos pasó el Córdoba, nos hemos quedado ahí, lo hablaba con gente del club, y recuperar esa tercera plaza hay que estar contentos. Son dos victorias finales y tenemos ese premio de quedar tercero, y el tener la vuelta en casa, que para mí eso es primordial. Ahora viene lo bonito. Me ha tocado hacer una asistencia, así lo que importante es sumar. De la forma que sea. Esto es un equipo y de esto se trata".

Del Celta Fortuna. "Es un filial. Lo he visto varias veces y tiene buenos jugadores, con gente desequilibrante. Va a ser un rival duro, de otro grupo, tiene buena pinta y si está ahí es por algo. Diría que sí nos viene bien un filial. Los equipos que se han echado atrás nos cuesta un poco más. El Antequera, que propone, ganamos 3-0, y ellos creo que lo harán así. Sera un play off de tú a tú". Un rival imprevisible, peligroso, pero el Málaga demuestra que saca más rédito ante estos rivales más vistosos. "Todos estábamos muy felices, cantando todos, pegando gritos y saltos. Muy felices", antes del play off, esa concentración para salir de la rutina y enfocarse de lleno en el filial del Celta. "No creo que este contenta mi mujer por irme unos días. Es importante, nos vendrá bien para hacer piña y estar todos juntos".