De Duda a Loren Juarros y el complicado verano de Funes

El entrenador del Atlético Malagueño, Juanfran Funes, estuvo en el programa Área Malaguista de 101TV, analizando la nueva realidad del filial del Málaga con los cambios producidos en los últimos meses cuando salió Duda como responsable de La Academia y Loren Juarros tomó el control de todas las áreas deportivas.

"Hay que entender las circunstancias y si no lo hacemos, nos vamos a llevar muchas decepciones. Hay una realidad, nos gustaría que fuese de otra manera, pero hay una administración judicial. El Dépor se ha gastado más de 40 millones en dos-tres temporadas. Loren ya lo ha dicho, es no exponer la viabilidad del club, que tenga asegurada su continuidad en los siguientes años. Eso pasa por medidas duras y que no son populares. No tiene que ver con años atrás. Pero en Málaga tenemos talento y tenemos que obsesionarnos en retener el talento. Esa es la parte donde más energías tenemos que gastar. Más que tener mucho dinero para traer gente de otros sitios, ahora tenemos que intentar que no se vayan a Sevilla, Villarreal...", argumentó sobre los recortes.

"Fue duro, una parte de mucha incertidumbre. Cuando pasa todo esto, el primero que se planteó la posibilidad de salir fui yo. Igual que no estaba asegurada la continuidad de Duda, tampoco lo estaba la mía. Se dijo públicamente entonces. Es verdad que te llaman equipos, incluso de superior categoría, y te lo planteas. Lo de Duda fue un traspiés importante. Yo soy docente y me pedí una excedencia para entrenar al filial en su día, cuando también podía irme a categoría superior y no quise salir de mi casa, de Málaga. Así que no tenía sentido hacerlo ahora y eso es lo que hablé con mi familia. Mi apuesta fue el filial. Del Málaga vuelvo a la docencia", confesó sobre la salida de Duda y su situación particular.

Funes estuvo muy cerca de salir del club este verano: "Sí me vi fuera, evidentemente. Mi nombre estaba ahí a expensas de lo que decidiera Loren. Entonces escuché también otras ofertas porque en la fecha que eso pasó ya no podía volver a la docencia, ya habían pasado los plazos del concurso. Me habría tenido que ir a otro equipo. Pero lo hablé con la familia y con Loren y la apuesta va a ser el Málaga hasta el final".

Relación con Loren Juarros

"Una de las personas que me habló bien de él fue Duda, que ya había hablado más veces con Loren. Me dijo: 'Míster, es un hombre de fútbol y tiene mucha coherencia en lo que está diciendo. Escúchalo, escúchalo'. Me gustó el concepto que tiene del juego, que se acercaba bastante a la forma en la que entiendo el juego yo también. Luego cuando te explica su metodología, pues hay cosas muy interesantes, no sólo para hacer sino para aprender".

Un Atlético Malagueño muy joven

"Tenemos talento pero ya lo sabíamos. Habrá momentos en los que pagaremos la inexperiencia, pero nos está gustando mucho lo que estamos viendo. Vienen camadas muy buenas del 2006, 2007. Igual no se esperaban llegar al filial tan pronto y vienen con mucho hambre. Es como en el primer equipo, que sí, que son gente joven y con poca experiencia, pero eso les hace vivir el día a día con muchísima intensidad. El otro día compitieron como jabatos, vemos en ellos unas posibilidades tremendas".

También se ha cambiado la manera de gestionar a los jugadores que están a caballo entre el primer y segundo equipo: "Este año el planteamiento es distinto, Loren ya lo ha manifestado públicamente. Todos queremos que lleguen al primer equipo, pero la importancia no está en debutar sino en consolidarse. Va a ser la tónica generalizada. No sólo que bajen para los partidos con nosotros, también en algunos entrenamientos con el filial. Loren tiene eso en su cabeza. Les permite desarrollarse mucho más y lo están viviendo con naturalidad. Alguno de los que estuvo convocado el sábado, jugó el domingo con nosotros y el lunes se entrenó con nosotros. Es parte es diferente a otros años y le viene bien a los chavales".