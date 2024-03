Brahim habla de Marruecos y España: "Me siento 100% de ambos países"

El futbolista malagueño del Real Madrid Brahim Díaz está siendo el gran protagonista de los últimos días tras su decisión de jugar para la selección de Marruecos después de haber visto cómo en España prácticamente no se contaba con él. El mediapunta formando en La Academia del Málaga rompió su silencio en varios medios de comunicación y aseguró que se siente "100%" de ambos países y que jamás presionó para ir con La Roja.

"Tengo raíces marroquíes, pero eso no quita que haya nacido en Málaga y crecido aquí. Estoy contento con la decisión que he tomado. Estoy agradecido con todos los que me apoyan y me quieren, es por lo que estoy aquí. Siempre digo que me gusta hablar en el campo, no fuera. Yo voy a aprovechar los minutos que me den. Estoy a tope, en el mejor club del mundo y donde siempre he querido triunfar", contó en El Larguero.

"Soy cien por cien español, cien por cien marroquí por mis raíces. Tengo la doble nacionalidad. Si tengo que meter un gol a España, lo haría encantado, pero preferiría que fuera a otro país (ríe). Siempre he tenido el cariño de los dos países. Lo digo con la boca grande. Son dos países maravillosos. ¿Celebrar un gol contra España? Ahora mismo no lo sé, la verdad, lo único que puedo decir que estoy convencido al cien por cien de lo decidido, ir con Marruecos. Eso de celebrar, no creo que fuera el caso, pero como digo, prefiero a otros", siguió.

Sobre su elección, explicó: "He decidido con el corazón. El cariño y el amor que he tenido ha sido espectacular. Espero que también el de los aficionados españoles, no quiero que esto sea un antes y un después. Entiendo que se puedan molestar, pero es mi decisión. El proyecto que hay es muy bueno y quiero hacer cosas grandes".

Igual es que la RFEF no le dio tanto o ni se acercó: "No voy a entrar en eso, soy respetuoso. No es el motivo por el que yo haya tomado una decisión. He recibido amor y apoyo por Marruecos, eso es todo. De las palabras de De la Fuente hablando de exigencias, Brahim negó la mayor: "¿Cree que puedo presionar? No he presionado y nunca lo haré. No sé por qué lo ha dicho, pero si se refería no es mi caso, jamás lo he hecho. No me doy por aludido. Yo no presiono, faltaría más. No soy así. Mis padres me enseñaron ciertos valores".