Escassi desvela problemas físicos y no sabe si estará ante el Sporting

El Málaga regresó al trabajo este miércoles 10 de febrero y el club informó, entre otras cuestiones, acerca de Escassi, que se quedaba con Lombán en el gimnasio realizando labores preventivas. Sin embargo, es más que prevención lo del futbolista malagueño, que desveló en una entrevista en Canal Sur Radio que lleva varias semanas arrastrando problemas físicos. No es una cuestión baladí porque hasta se mostró incapaz de asegurar que vaya a estar el próximo domingo ante el Sporting de Gijón: "Yo tengo un golpecillo en la rodilla que me di hace varias semanas, me he estado haciendo unas pruebas y no he podido entrenar. No lo sé si voy a llegar".

Escassi no pudo jugar contra el Zaragoza por sanción después de ver su quinta amonestación en Santo Domingo. De Madrid regresó con una suerte de recaída, tal y como reconoció: "Jugué el partido del Alcorcón y después he tenido bastantes dolores. Esta semana pasada que estaba sancionado entrené en solitario en algunos entrenamientos. No se me ha ido el dolor y estoy haciéndome pruebas para ver qué puede ser". Ahora toca esperar los resultados. El malagueño es una pieza esencial para Pellicer.