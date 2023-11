España-Japón sub 17 (2-1): Izan Merino queda inédito y lesión de Dani Muñoz

España sub 17 avanzó a los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se celebra en Indonesia. En un duro partido ante Japón en la ronda de octavos, los pupilos de José Lana vencieron por 2-1 a una combativa selección asiática, que no lo puso nada sencillo. No participó el malaguista Izan Merino en el encuentro, vio el encuentro completo desde el banquillo. Sí fue titular el malagueño del Atlético de Madrid Dani Muñoz en el lateral izquierdo, aunque tuvo un percance por una mala caída en la primera mitad que le dejó dolorido de la muñeca y debió ser cambiado por Óscar Mesa. España jugará ahora para meterse en semifinales este viernes a las 9:30 ante el ganador de la eliminatoria que este martes disputan Alemania y Estados Unidos.

El Málaga estaba atento a la situación de Izan Merino porque una eliminación prematura podía traer al jugador para estar disponible la próxima jornada. Y es que el canterano ya ha cumplido los cuatro partidos de sanción, el último esta jornada pasada, con el Atlético Malagueño por una roja ante el Torremolinos en la jornada 7. Ya está libre para jugar tanto como el equipo de Funes como el primer equipo, donde ha entrado en convocatorias y se entrena asiduamente. Y podría echar un cable con la carestía de jugadores que hay con las lesiones en el centro de la defensa y el centro del campo, zonas castigadas con las bajas de Sangalli, Juanpe, Juande o Ramón más los últimos problemas de Nelson Monte y Moussa.

España se adelantó pronto en el marcador con un gol del barcelonista Quim Junyent, pero se aculó y Japón cogió las riendas para empatar antes del descanso. Mucho mejor segundo tiempo, con España llegando con más continuidad. Los cambios sentaron bien y el nueve titular, Marc Guiu, que ya debutó marcando con el primer equipo del Barça, definió con maestría un gran balón en profundidad de Junyent para sentenciar el duelo y el pase a la siguiente ronda. El viernes (9:30 horas), siguiente duelo.