En el Albacete tienen los sentidos puestos en la cita del domingo contra el Málaga. Los manchegos se juegan sus opciones para intentar asaltar la segunda posición pero también tienen al conjunto blanquiazul acechando, ansioso de arrebatarle la tercera. Eugeni, futbolista del cuadro albaceteño, analiza cómo llega su equipo.

"Nos centramos en ganar este partido, seguir nuestro camino y luego veremos qué pasa. Nosotros vamos a hacer lo nuestro hasta el final", dijo el futbolista del Alba, que a la hora de escoger un posible rival para el play off prefiere no mojarse: "A mí no me gusta ninguno. Pero nosotros no le gustaremos a ninguno. Pensamos en el choque ante el Málaga. Haciendo las cosas bien podemos ganar a cualquiera. Que los partidos sean seguidos es bueno. No te da tiempo a pensar. Las semanas se hacen muy largas de lo contrario. Pero solo pensamos en el Málaga".

"Será un partido totalmente diferente al de la primera vuelta. Vendrán con una buena dinámica a buscar la tercera plaza. Será un partido difícil", sostiene Eugeni, que añade: "En esta categoría los partidos se hacen muy largos. En cualquier momento que te despistas te pueden hacer gol".

El futbolista, pese a todo, confía ciegamente en los suyos: "Este equipo tiene capacidad de reacción. De 10 partidos como el que jugamos en Granada ganamos 9 y ese lo perdimos. En Gijón reaccionamos y ahora vamos a por los tres puntos ante el Málaga. Esta es una plantilla muy buena y que trabaja muy bien. Salga quien salga cumple. Llegar frescos es importante".