Roberto, como Kevin, excepción en el Málaga CF

Están destacando en este inicio de temporada dos futbolistas de La Academia: Roberto y Kevin. Los canteranos son piezas importantes para José Alberto López, pero en el Málaga no sorprende. La entidad estaba preparada para la eclosión de estas dos promesas y así se refleja en los contratos de ambos. En los acuerdos de los dos se da una excepcionalidad que rompe en cierto modo la práctica habitual. Las cláusulas de ampliación por partidos jugados que se incluyen en los acuerdos con los canteranos suelen moverse entre los 10 y los 15 partidos oficiales, pero en sus casos la cifra se queda en cinco.

Kevin había firmado con el Málaga hasta 2023 el pasado mes de marzo, pero tras jugar 45 o más minutos en cinco partidos ligueros, se materializó la ampliación del contrato del extremo malagueño hasta 2025, con una mejora de salario y una subida de la cláusula de rescisión.

Hace unos días contó Radio Marca Málaga, que Roberto también tenía una cláusula de cinco partidos disputando un mínimo de 45 minutos. El delantero ya ha participado en ocho encuentros de LaLiga SmartBank, pero sólo en la mitad de ellos consiguió superar esa barrera, justamente las cuatro veces que ha sido titular. Lo tiene cerca el canterano, que no debería tener problemas para alcanzar esa cifra.

Cuando Roberto Fernández (Puente Genil, 2002) fue renovado hasta 2024 en diciembre de 2020, el club ya sabía que estaba ante un futbolista con serias opciones de dar el salto al fútbol profesional. Y todavía le quedaba temporada con el Juvenil A para seguir exhibiéndose junto a Loren Zúñiga. En cuanto José Alberto López le conceda medio tiempo más, quedará ampliado su vínculo por lo que queda de temporada y tres más. Como Kevin.

El acuerdo no implica que tenga que tener dorsal del primer equipo. Todavía es insultantemente joven y el Málaga marcará los tiempos en ese sentido. Roberto demuestra en cada partido que tiene un hambre voraz pero también estar muy centrado. Deportivamente es un tesoro. No es fácil ir al mercado a buscar un jugador con sus características y que no cueste caro.