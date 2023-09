Fernando Puche rompe su silencio: De su etapa en prisión al Málaga

Fernando Puche es una de las figuras más importantes de la historia del Málaga CF. El presidente que encabezó la transición y logró conducir al equipo desde Segunda B a Primera División en dos años. El empresario malagueño tuvo que ingresar en prisión por diversos delitos. Alejado de los medios de comunicación desde hace tiempo, rompió su silencio en SER Deportivos Málaga para contar algo de su experiencia y hablar del equipo de sus amores.

"Bien, tirando. Me encuentro bien, con el tema del corazón jodido y las piernas, pero bien. Lo otro ya pasó, son cosas que no tenían que pasar y pasan. Yo creo que sí está todo solventado", decía Fernando Puche que asegura que mató el tiempo entre otras cosas estudiando psicología y que se le pasaron "pronto esos 60 días", añadiendo: "No tenía nada de lo que arrepentirme, así que lo tomé como una cosa más de la vida".

A Puche le reconocían algunos internos como a aquel presidente del Málaga pese a que pasaron más de dos décadas. "Hay de todo. Gente buena, regular y mala", relataba sin profundizar demasiado y haciendo ver que quiere cerrar este capítulo cuanto antes: "Malos momentos cuando estés enfermo, esto son cosas de la vida que hay que superar".

Fijará su residencia en los Estados Unidos

"Cuando termine con mi tema en España me iré otra vez a Estados Unidos a vivir y empezar de nuevo. No, en Málaga no quiero seguir porque no me ha ido bien y por cosas que ya tienes que olvidar. Pero en Estados Unidos o Cancún, seré malaguista", desveló el empresario.

No descarta volver al Málaga CF

"Me da mucha pena", era casi lo primer que decía del Málaga y aceptando que estas cosas en el fútbol a veces pasan y hay que aceptarlas pero le "duele" la situación del club. "Soy malaguista de siempre y para siempre", recordaba Puche, que sigue creyendo que no se estaba preparado para lo que se venía encima con el jeque Al-Thani: "Diría que sí es una de las peores cosas que le ha pasado porque se gastó un dinero sin tenerlo y era un equipo que no le correspondía al Málaga en ese momento. Si se gasta más de lo que se tiene, pues mala cosa".

Es curioso porque le gusta lo que está viendo "por televisión, el equipo está bien" al mismo tiempo que no cree que el ascenso llegue tan rápido como desea: "Ha empezado muy bien. El primero sube directamente y no hay liguilla. En nuestra época había que jugar la liguilla y ganarla, no era fácil. ¿Volver al fútbol profesional? Sí, hombre, claro que va a volver, pero va a tardar más de lo que creemos. Creo yo, pero ojalá que no. Creo que va a tardar más de lo que creemos porque es complicado".

Mantiene cierto contacto con el consejero de protocolo y relaciones institucionales, Francisco Martín Aguilar. "Con Paco hablo de vez en cuando, quedan pocos de mi época", y sonaba con nostalgia, tanta que a la siguiente cuestión le abrió las puertas de par en par a su regreso: "Nunca se dice que no, ¿por qué no?". "La afición de Málaga es tremenda", sumando lo "increíble" que le pareció ver a 20.000 personas ante el Recreativo Granada. "Que el Málaga suba, que ánimo como siempre y siga como es que es la mejor de España", enviaba un mensaje directo a los seguidores malacitanos.

Hay quien le sigue teniendo en lo más alto del top de presidentes históricos, Puche siente que tiene "poco reconocimiento" pero se siente orgulloso de lo que hizo en la entidad de Martiricos: "No qué va, yo fui un presidente que pasó y el Málaga fue a Primera pero lo hice porque era malaguista y me gustaba el fútbol, no por dinero. Yo jamás cobré un céntimo del Málaga. Jamás".

No dejó de ser accionista del Málaga hasta que embargaron sus títulos, algo que terminó por aprovechar Al-Thani para comprar su paquete. Pero lo hizo con dinero del club y esa maniobra puede terminar saliéndole muy cara. "Mis acciones me las quitaron y se quedaron con ellas", escocía el recuerdo a Puche, que de nuevo mira adelante: "Yo no sé nada de eso porque no he querido saber, quise pasar página lo antes posible para no acordarme del tema mío porque mi tema tiene guasa. Igual un día me da por publicarlo".