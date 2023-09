FEF TV: Excusas y un supuesto ciberataque a la hora del Málaga

FEF TV, la plataforma que comercializa y ofrece los partidos en Primera RFEF está siendo blanco de las críticas de aficionados de todo el fútbol español de la categoría de bronce por su deficiente servicio en las primeras jornadas de la competición, en la que son decenas los partidos con incidencias. El CEO de ATM Broadcast, Evaristo Cobos, se defiende y además apunta a terceros sin especificar como causantes de un supuesto ataque informático que afectó al partido del Málaga ante el Recreativo Granada.

"Los dos clubes que más seguimiento tienen de la plataforma son, casi al mismo nivel y distantes de los demás, son el Málaga y el Deportivo. Esta semana ha coincidido el horario de ambos y además hemos recibido un ataque con más de 35 millones de llamadas simultáneas a la plataforma. Hay quien no quiere que los partidos se vean en la plataforma de manera clara y ese ataque que hemos sufrido justo en la hora más crítica de la semana, que era la hora de comienzo de Málaga y Dépor, supuso una caída en la plataforma que después se solucionó. No pudieron verse en directo pero están en la plataforma para quien los quiera ver", dijo en SER Deportivos Málaga, donde añadió: "El ataque viene de Asia. Puedes atacar desde cualquier parte y redirigirlo a través de una VPN. Personas malas hay en todos los sitios y hay quien quiere que esta plataforma no permita ver los partidos a los seguidores y supieron cuál era el momento para hacer más daño".

Problemas desde la jornada 1

"Primeras jornadas complejas, asumimos el reto en un tiempo muy corto y logramos arrancar desde la primera. Estamos trabajando en mejorar algunas cosas y pedimos disculpas a todos los seguidores por estas incidencias, pero vamos viendo los resultados y las mejoras".

Quejas de usuarios

"Somos responsables de lo que estamos haciendo, pero son menos las incidencias reales o las que hay se encargan de difundirlas de la manera que hagan más daño a la plataforma. No somos perfectos pero seguimos mejorando. Si algún seguidor quiere dejar de estar en la plataforma y dejar de ver los partidos de su club no tenemos otra que permitirle la salida. Esta semana hubo muchos avances. Los tiros de cámara son los mismos que en Segunda División".

¿Cuándo estará lista la app?

"En los móviles se puede ver a través del navegador. La aplicación están listas para Apple y Android y hay 50 personas probándolas para pulir las cuestiones técnicas y esperamos poder lanzarlas en los próximos días al público en general".