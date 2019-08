El caso Ontiveros es capital para quitar buena parte de la losa económica que tiene el Málaga encima para adaptarse a los cánones económicos de la LaLiga. El programa presentado por el club de reducción de gasto ha sido aceptado, pero ahora hay que adaptarse a él. Y el marbellí es el activo deportivo más alto que tiene el club en estos momentos.

El acuerdo con el Villarreal estaba pactado, pero Al-Thani entendía que no era una operación beneficiosa para el Málaga y no estampó su firma. El tiempo pasa y el jugador sigue ejercitándose a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo. Ha jugado 15 minutos en un partido apenas, pero trabaja cada día esperando noticias. La lógica dice que saldrá, porque si no sería el 1 de enero libre para fichar por cualquier club y se necesita ese dinero, pero el jeque no transige de momento.

El Villarreal, que ha conseguido cuantiosas plusvalías pescando en el Málaga con las ventas de Samu Castillejo al Milan y Pablo Fornals al West Ham, quiere aprovecharse de la situación de debilidad del Málaga. Por medio está la situación de N'Diaye, al que se contrató cedido desde el club amarillo el año pasado y con el que hay una obligación de compra de seis millones en 2020. Algo inasumible, más aún con la ficha del senegalés, en la tesitura actual. El Málaga no espera al africano.

Y este martes, Fernando Roig, presidente del Villarreal, salió a la palestra, durante la presentación del fichaje amarillo Zambo Anguissa, el nombre de Ontiveros. Roig aprovechó para meter presión a su manera al Málaga. "La situación no se cuál es en concreto, pero el Villarreal opta más o menos por otros sitios. No sé si se hará o no se hará, si contestará o no contestará, si ha contestado o no ha contestado, pero es complicada la comunicación y de momento nosotros seguimos nuestro camino para preparar la temporada para jugar el primer partido contra el Granada", decía.

"Estamos esperando la contestación por una oferta que hicimos hace tiempo por Javier Ontiveros. Es una opción muy complicada al no haber respuesta ni conversación por una de las partes. No está descartado, pero se buscan otras opciones. Es un jugador en el que ahora mismo no podemos pensar que puede acabar llegando, por lo que el club debe seguir su camino", insistía. Un mensaje claro al Málaga.

Días atrás, el entrenador Javi Calleja daba por hecha la llegada de Ontiveros, incluso se refería a lo que podía aportar al equipo. Caminero también se pronunció sobre su situación. Y, mientras, el atacante sigue en Málaga.