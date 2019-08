La situación de Alfred N'Diaye es una de las grandes preguntas en esta planificación veraniega. Aunque al término de la pasada campaña se pudo conocer que el centrocampista tenía un año más de cesión y se esperaba que se incorporara a la pretemporada tras la Copa de África, lo cierto es que a día de hoy en el club no consideran al senegalés como jugador del Málaga y su continuidad es una incógnita.

El acuerdo suscrito por el Málaga y el Villarreal el verano pasado era de cesión por un año con una cláusula de compra obligatoria de unos seis millones de euros en caso de ascenso. Y de no subir a Primera División, como así fue, se incluía otra temporada más a préstamo al término de la cual se tendría que abonar sí o sí el precio fijado. Es decir, que lo acordado era que N'Diaye siguiera sin condicionantes en Málaga. De hecho, cuando el pasado 14 de julio se notificó la convocatoria para la concentración en Estepona, la entidad detalló en un principio que se incorporaría el 28 de julio junto a Munir tras completar la Copa de África.

Ocurre que día 28 ya pasó y de los dos solo llegó a Estepona Munir, que regresó junto a Seleznov después de que el delantero ucraniano agotara su permiso extra tras alegar "problemas familiares". La respuesta entonces era que el plazo para la vuelta de N’Diaye se había ampliado hasta el 5 de agosto, este próximo lunes, debido a que el senegalés había llegado a la final del torneo internacional con su selección. Sin embargo, lo que ahora se asegura directamente es que el jugador no tiene fecha para incorporarse a la pretemporada porque no está en nómina y de hecho no consta en la plantilla de la página web del Málaga.

Pese a los plazos dados en las últimas semanas, la continuidad del jugador seguía dejando dudas e incluso aparecieron intereses desde Primera División. Aunque el Villarreal volvería a hacerse cargo de una parte importante de su ficha, N'Diaye percibe unos emolumentos que el club ahora mismo no puede digerir. El limite salarial se ha visto reducido sustancialmente y el toque de atención de LaLiga avisando a los clubes de que el Málaga no puede inscribir a día de hoy muestra que la operación es de una dimensión mayor. La misma plantilla del curso pasado no sería sostenible en estos momentos y eso obliga a hacer unos reajustes donde el centrocampista, uno de los mejores pagados del equipo, tiene prácticamente imposible su continuidad bajo las condiciones suscritas en el primer acuerdo.

A nadie escapa que Alfred N'Diaye fue uno de los jugadores más determinantes del Málaga la temporada pasada. Disputó 3.007 minutos en 34 partidos, anotó cinco goles y su peso en el equipo se notó aún más con su ausencia durante el play off de ascenso ante el Deportivo. Pese a apretar para que Senegal liberase al jugador, solo tuvo permiso para quedarse en el último encuentro de Liga y no disputó ninguno de los dos partidos de la eliminatoria en la que el conjunto blanquiazul vio frustrado su sueño de ascender. El deseo de Víctor Sánchez del Amo era su continuidad, algo que ahora es una incógnita aún mayor.