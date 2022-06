Fernando Sanz: "Si hay que hacer lo que sea para ayudar al Málaga CF, estaré el primero"

Hay pocas figuras históricas en el Málaga CF que tengan la importancia de Fernando Sanz. El que fuera capitán y presidente blanquiazul hizo un pequeño paso a la actualidad malacitana y volvió a dejar abierta la puerta de su regreso. "Siempre he dicho que Málaga es mi casa y yo no cierro las puertas de mi casa. A buen entendedor pocas palabras bastan. Poco más puedo decir. Málaga es mi casa, por eso sigo yendo continuamente, y también es mi casa el Málaga Club de Fútbol. Lógicamente no me pienso cerrar en la vida sus puertas. Ha sido la etapa más feliz de mi vida y siempre que necesite mi ayuda yo estaré dispuesto. Nunca le diré que no, siempre estaré dispuesto a echar una mano. Si hay que hacer lo que sea por ayudar, estaré el primero, como he hecho siempre", sostuvo en una entrevista en SER Deportivos Málaga.

"Siempre sigo al Málaga, eso no es ningún secreto. Este año le he seguido menos. Es verdad que ha sido difícil y se ha sufrido más de lo esperado, pero se ha conseguido el objetivo, que era mantenerse en Segunda y es lo que tenemos que tener presentes todos los malaguistas. El Málaga seguirá un año más en Segunda y esperemos que la próxima temporada el proyecto no haga sufrir y hasta se puedan conseguir cotas más altas", analizó Sanz, que añadió: "Sinónimo de que no funcionan las cosas, pero no sólo aquí, en cualquier equipo del mundo. El cambio de entrenador a veces provoca la reacción inmediata del equipo, pero si está mal confeccionado las cosas seguirán yendo mal".

"Influyen demasiadas cosas como para analizarlas así sin estar dentro. Habrán fallado muchas cosas, pero la gente que está al frente del club intenta que eso no suceda, buscan los mejores fichajes posibles dentro del límite salarial marcado. Este año no ha salido como en otros. Cuando tienes un presupuesto muy bajo es difícil acertar porque el mercado está muy copado y otros clubes hacen ofertas más atractivas porque tienen mayor capacidad económica a día de hoy. Luego la implicación de los cedidos... Hay mucho que analizar. Otros años se ha acertado y esta vez no, pero es muy complicado porque cada verano tienes que hacer un equipo entero", prosiguió el expresidente.

Acerca de problemas internos que hayan podido suceder en el Málaga, Sanz pasó de puntillas: "Lo desconozco, no sé si hay jugadores que han salido o si están comprometidos. Yo sé lo que veo en la pantalla cada domingo y he visto momentos en los que ha jugado bien o en otros, mal. También he visto a Real B, Amorebieta, Alcorcón y Fuenlabrada que lo han hecho incluso peor que el Málaga. El equipo se mantiene gracias al mal hacer de otros conjuntos".

Sí insistió en destacar lo importante que es contar con una figura principal a los mandos del club: "La representación institucional y cómo te vean en otros sitios es muy importante, eso está claro. Yo tengo que el administrador está poniendo todo de su parte para que la situación mejore. Desde que llegó se ha mejorado bastante y está haciendo lo que le encomendó el juzgado, creo que demasiado está haciendo, pero se necesita una figura alrededor de la que pivote todo el club".

No sé mojó, sin embargo, a la hora de hablar de asuntos farragosos: "Desconozco estos temas jurídicos y legales. Sería un atrevido si me pusiera a hablar de estas cosas cuando soy un desconocedor absoluto de las leyes. Entiendo que esa respuesta la tendrá el administrador, la jueza o a quien le competa. A mí no me compete. Está claro que todo es rocambolesco".

El alcalde De la Torre habló recientemente para exigir cambios que provoquen un crecimiento del Málaga. Sanz defiende al edil: "El alcalde quiere lo mejor para el equipo. Málaga está creciendo de una forma increíble, es de las ciudades más importantes de España y cada día más. Como buen regidor y malaguista lo que quiere es un equipo más competitivo y a la altura de la ciudad. Lo digo porque conozco a Paco mucho y sé que es malaguista y le encantaría que fuese mejor de lo que está. El Málaga tiene un potencial increíble, no para competir por LaLiga, que quizás es demasiado, pero sí para estar en Europa".

De su gestión, la que condujo al Málaga al último ascenso, apuntó detalles importantes: "Teníamos tres millones para comprar y pagar futbolistas y por fortuna construimos un equipo que subió a Primera División, eso no quiere decir que yo tenga la fórmula o la pócima para que se produzca siempre. Es muy difícil siempre y cada año lo es más. Hay una cosa que no falla: trabajo, dedicación, compromiso y amor a los colores. Eso siempre hay que meterlo en la pócima, pero con todo y con eso, te falta mucho para conseguir el objetivo. Lo nuestro era imposible, eran tres millones de euros, pero lo conseguimos. Esto que he dicho es el mínimo".

Le gusta Guede porque entiende el excapitán que reúne requisitos destacados para asumir el banquillo: "A Pablo lo conozco, es una leyenda del club, como otros que hemos tenido la suerte de ser futbolistas del Málaga y defender estos colores. Pablo Guede ha tenido la fortuna de vestir estos colores y tiene mucho avanzado. Sabe lo que es Málaga, lo que es jugar aquí, lo que es el escudo, lo que significa ser malaguista. Lleva ventaja con respecto a otro entrenador que no sepa lo que es todo eso. Tiene mucho positivo que aportar".

"El futuro de momento yo no estoy ni decido nada. Hay otros responsables. Yo estoy a disposición de ellos para lo que necesiten. Yo soy un malaguista más que lo sigue por la pequeña pantalla y por los periódicos para saber lo que pasa. Estará en mi corazón para toda la vida", dijo Sanz, que de José María Muñoz contó: "Le he saludado varias veces y alguna charla rápida. Me consta que está trabajando mucho. Desde el juzgado le encomendaron una tarea y no puede hacer mucho más de lo que está haciendo. Es una persona educada y correcta. También es cercana y eso hay que valorarlo porque Al-Thani era cualquier cosa menos cercano".