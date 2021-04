Portillo se deja querer: "Por supuesto que volvería al Málaga CF"

Francisco Portillo fue otro de los productos de La Academia del Málaga CF que encontró sitio en Primera. Fue uno de los malagueños que pudo disfrutar sobre el césped la época dorada del club, partícipe de aquella plantilla que encandiló en la Champions League y al que mimó Manuel Pellegrini. La siguiente sería su última temporada como blanquiazul, antes de probar en el Betis y asentarse desde 2016 en Getafe.

En el club azulón se le termina su contrato este próximo mes de junio y su campaña –al igual que la anterior– no invita a pensar en la renovación. El paleño fue protagonista en 7tv Málaga y dejó la puerta abierta a un regreso al Málaga: "Por supuesto que volvería, mis puertas para el club siempre van a estar abiertas. Soy malaguista, soy malagueño y allí he vivido todo lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Después las circunstancias se pueden dar o no pero por supuesto que volvería, al Málaga nunca le cerraría la puerta".

"Cuando estás en Primera siempre quieres seguir lo máximo posible. Pero mis puertas nunca van a estar cerradas", apuntaba también Portillo, que querría exprimir al máximo la posibilidad de seguir otro año más en la élite, cuando está próximo a cumplir 31 años.

El malagueño sigue muy de cerca al club desde Getafe y está viendo el cambio que pegó el Málaga de un tiempo a esta parte: "Me da pena pero a la misma vez lo sigo de cerca y ahora mismo me da también satisfacción porque hay gente que siente el club, malagueños y malaguistas que están haciendo un trabajo enorme. Ojalá que pronto pueda estar donde merece estar".

Habló concretamente de dos de los artífices del buen estado de salud del equipo, Manolo Gaspar y Sergio Pellicer. "El Málaga está hoy en día en buenas manos", aseguró sobre el director deportivo, al que metió en el saco de "gente que conoce la ciudad, el club y que tiene sentimiento de pertenencia". También alabó al entrenador blanquiazul, del que renace que "no es fácil coger a un equipo en construcción como el que cogió, con muchos jóvenes". "Está haciendo un trabajo increíble. Parece que no pero está en la pelea y ojalá pueda luchar por ascender. Sé que es complicado pero soñar es gratis", concluía Portillo, que también se suma a la posibilidad abierta de los play off.