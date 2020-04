Uno de los rasgos que parece apoderarse del Málaga en los últimos tiempos de cordura es precisamente saber leer la situación y el contexto, conociendo las límitaciones y también dónde están los factores que pueden ayudar a construir una base sólida. Hay valores añadidos a los deportivos que tienen una relevancia capital a la hora de tomar decisiones. Se puede tomar de ejemplo a David Lombán. Un profesional intachable y que cuando el físico se lo permite está a la altura. También ofrece un plus en cuestiones de liderazgo. Eso provoca que su renovación esté sobre la mesa. El defensa asturiano acaba contrato el próximo 30 de junio, pero una cláusula de su contrato contempla la ampliación automática por partidos. Con el fútbol parado y sin saber aún qué camino se va a poder tomar, hablar de ello no conduce a nada. Pero independientemente de ello, el club y el futbolista ya han hablado y ambos son receptivos a un acuerdo. Un asunto que se lleva sin ninguna prisa por parte de la dirección deportiva pero que se tiene muy en cuenta.Tampoco se puede olvidar que ahora mismo todo es incierto. El fútbol no sabe por dónde va a poder tirar mientras se multiplican las reuniones de clubes y los organismos rectores. Se barajan distintas alternativas acerca de cómo resolver la temporada, cómo ajustar la economía global tras el batacazo de ingresos que supone la realidad actual. Y el mercado es puzle sin piezas. Así que el Málaga, como cualquier otro, trabaja dentro de los márgenes que esta crisis del coronavirus permite. A eso hay que sumarle que la realidad del club ya es tremendamente compleja, en manos de momento de un administrador judicial, con los Al-Thani apartados, con BlueBay como accionista y un suspiro cada vez que se miran las cuentas. Con todo, la ratificación tanto del entrenador, Sergio Pellicer, como del director deportivo, Manolo Gaspar, y operaciones como la renovación de Hicham, son muestras de que el Málaga comienza a funcionar con una anhelada normalidad.Dentro del capítulo de renovaciones, uno de los casos más complicados pero que más interesa al club es el de Luis Muñoz. El jugador finaliza la etapa sub 23 y eso le sitúa en donde estaban Mula e Iván Rodríguez, casos de referencia. El Málaga abre una baraja de opciones al jugador, cuyo rendimiento esta temporada ha aumentado su valor de mercado notablemente. A favor está la cuestión sentimental y que la entidad valora al jugador hasta el punto de rozar sus límites.