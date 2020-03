En un principio, el AC Milan no dejaba a Samu Castillejo hablar sobre lo que estaba pasando. Eran días de incertidumbre e Italia no sabía bien a qué atenerse y cómo actuar en pleno estallido europeo del coronavirus COVID-19. Pasaba las horas en casa, contando estupefacto a los suyos cómo estaban produciéndose situaciones que ahora son similares a las de España. Se quedó en Lombardía porque prefería estar allí a poner en riesgo a los suyos y se convierte en voz autorizada del deporte para contar cómo están siendo las cosas.

Ahora no tiene problema en atender a los medios, que en cierto modo le sacan de la rutina. "Aquí hablando con la familia, un poco de Play... Tampoco da mucho de sí el día. Seguramente lo hace mucho más complicado estar lejos en estos momentos difíciles. Todo fue para proteger a ellos, a mi familia. Soy joven, había futbolistas que se habían contagiado y por decisión propia decidí quedarme en casa y no poner en riesgo a nadie. Fue la mejor decisión", contó Castillejo en El Tercer Tiempo, de #Vamos.

"Estaba muy bien, este año 2020 lo empecé jugándolo todo, con continuidad. El primer año fue de adaptación a un club grande, a una ciudad y un país diferente a todo lo que viví antes. Con el idioma cuando lo aprendes te ayuda mucho a comunicarte mejor, va mucho mejor. ¿La marcha de Suso al Sevilla? "Seguramente, fue una de las situaciones que me favorecieron. Empecé a jugar bien ya con él. Somos jugadores de características parecidas, zurdos a pierna cambiada... Después de irse lo empecé a jugar todo, con continuidad. Con el virus se paró todo cuando estaba en mi mejor momento", explicó para la cadena.

Por supuesto, vive conectado a la actualidad blanquiazul: "Sigo mucho al Málaga, LaLiga, al Villarreal también. Como buen malagueño me gusta el fútbol español y seguir al club de mi ciudad. Ahora parece que se está mejorando la situación a nivel económico y al nivel de fútbol, que es lo que al final importa. Sólo espero que vuelva pronto a Primera, que es donde merece estar siempre. Es una ciudad increíble, una afición increíble y un club increíble".

Resulta casi inevitable hablar sobre un hipotético regreso a España: "Creo que a todo el mundo le tira su país. He vivido años increíbles en el fútbol español. Seguramente me gustará volver en el futuro. En el fútbol no se sabe qué pasará el día de mañana. Me gustaría regresar al fútbol español, sí". Encuentra, no obstante, similitudes entre el fútbol de España e Italia: "Aquí a nivel de prensa creo que es muy parecido a lo que viven Madrid o Barcelona en la Liga Española. Hay noticias a diario de jugadores, de futuro... Cuando entras en un club como el Milan, tienes que dejar de lado todo lo que se publica porque si no te centras en tu trabajo, en el día a día. Los futbolistas estamos un poco aislados de todo esto, el entrenador intenta sacar rendimiento lo que puede".