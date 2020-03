Aarón Ñíguez o cómo prepararse para un debut sin fecha

A Aarón Ñíguez le faltan horas en el día. Lo mismo está estudiando que fajándose físicamente. El extremo ilicitano se dejó ver en un vídeo compartido por el Málaga en el que está manos a la obra con la nueva rutina de entrenamiento. Pocos días atrás se mostró también empapándose al detalle de los sistemas de juego del equipo blanquiazul. La crisis del coronavirus COVID-19 le estalló sin haber llegado a debutar, pero el futbolista está poniendo todo de su parte por si regresa la competición y le reclaman.

La moral de Aarón es casi inquebrantable. Ha aprendido tanto de estos años en el mundo profesional y se conoce tanto a sí mismo, que es capaz de sacar el lado positivo incluso en estos momentos. "Otra manera de conocer más en profundidad a mis compañeros y el modelo de juego del equipo", decía delante de su portátil hace unos días.

"Eres futbolista las 24 horas del día, no sólo las dos de entrenamiento. Es el entrenamiento invisible, comer, llegar a casa, descansar. Si tienes nenes, hasta cierto punto puedes estar con los niños, porque desgasta. Tienes que tener también la mente tranquila, no sólo es lo físico. Sólo la familia y los cercanos lo sufren. El fútbol es un estilo de vida y si quieres vivir de esto tienes que sacrificar cosas que la gente no ve", explicaba en una entrevista reciente en Málaga Hoy.