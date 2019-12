Fisuras en el búnquer

El Málaga logró cerrar la pasada temporada forjando una gran unidad formada por aficionados, cuerpo técnico y jugadores. Nacía de las lágrimas compartidas tras la eliminación contra el Deportivo en el play off de ascenso. Fue la manera que se encontró de canalizar la decepción y la frustración, con imágenes que dieron la vuelta a España. Pero de aquel clima cada vez queda menos y se ven las primeras grietas en una relación hasta ahora idílica.

La eliminación copera a manos de un conjunto de Tercera División ha sido el detonante de un aviso serio por parte de algunos de los grupos más numerosos y representativos del malaguismo, como es el caso del Frente Bokerón y al que también se sumaron otros como Malaka Hinchas y Frente Comepipas. También el presidente de la Federación de Peñas, Miguel Molina, mostró su indignación por lo sucedido ante el Escobedo en unas declaraciones a SER Málaga.

Tanto Víctor Sánchez del Amo como los futbolistas blanquiazules han recibido apoyo incondicional por parte de Fondo Sur 1904 durante toda la primera vuelta, que concluye el sábado ante el Lugo. En la recta final del mercado se produjeron algunas situaciones algo más desagradables, pero después de una reunión entre miembros del Frente Bokerón con jugadores y técnicos, se canalizó todo hacia un lugar común. El colectivo garantizó apoyo continuo siempre que los profesionales diesen la cara sobre el césped.

La sonrojante derrota contra el Escobedo supuso la reacción inmediata del Frente Bokerón, que lanzó un ultimátum a través de las redes sociales: “Si el sábado no sacáis los huevos que no habéis tenido hoy [por la noche del martes], por nuestra parte se acabó el pacto que hicimos a principios de la temporada”. Contundente sin lugar a dudas. Malaka también dejó un recado serio:“La Copa no interesa, lo que verdaderamente importa, es la dignidad y os la habéis dejado en el autobús, chavales...”.

Desde el Frente Comepipas, otro texto duro:“No conocemos ningún equipo o jugador que le guste perder un partido, que llegue al vestuario y diga “por fin estamos fuera de la Copa”. Pues anoche parece que es lo que querían jugadores y entrenador y eso nos avergüenza a todos los malaguistas”. Lo cierto es que al término del partido las declaraciones de Víctor y Juankar, que es uno de los capitanes, iban por ese sentido, coincidiendo ambos en que les causaba “problemas”. El entrenador madrileño consideró que era un “quebradero de cabeza”, aunque ahora sí que lo es, sabiendo que ante el Lugo no se puede tropezar.