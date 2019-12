El entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo después de la derrota contra la UM Escobedo se mostró tranquilo: "Ya hemos visto que la competición a un partido tiene estas situaciones. Quedamos eliminados, no hemos estado en el partido cuando teníamos que estar, han aprovechado la situación. Lo habíamos hablado: había que estar concentrados, vigilar el balón parado. Ellos han sabido aprovechar sus ocasiones. Nosotros no hemos sabido generar, han hecho el partido que se requería y han tenido el acierto que nosotros no hemos tenido".

El preparador quiso salvar la actuación de los jugadores: "Hemos planteado la eliminatoria con toda la intención de pasar adelante, pero conscientes de cómo sería el choque: con mucho juego directo y ahí es difícil sacar a relucir la calidad de los jugadores. No le ponemos un pero a los jugadores, el juego está muy dividido. La Copa nos ha generado muchos problemas, la tomamos con mucho respeto, pero ha sido complicado formar una lista o el once y tener en cuenta el partido de Liga que es la prioridad porque es nuestra supervivencia. También hubo poco descanso después del último partido...era algo poco apetecible. Sólo queda felicitar al rival. Se pusieron por delante y han sabido mantener la ventaja. La Copa ha terminado, les felicitamos".

"Son circunstancias del juego, no tenemos adaptación a jugar en hierba artificial, no hay excusas, lo teníamos hablado. No hemos sido capaces de sacar ventaja del balón parado ni de ninguna jugada. Lo importante es que no hubo lesiones, esperamos recuperar bien para el partido del Lugo", completó Sánchez del Amo.

El madrileño también habló del aspecto anímico del rival: "La ilusión cuando un equipo tiene la oportunidad de hacer la eliminatoria de su vida es complicado llegar a esos niveles. Pero teníamos la ilusión de pasar y seguir en la Copa. Los que tienen menos minutos siempre quieren salir y hacerlo bien, pero estamos limitados por la cantidad de fichas profesionales y el uso de sólo cuatro del filial. Los jugadores están cargados y acumulan minutos. La Copa es un quebradero de cabeza, es complicado, pero ya estamos fuera, ha terminado y hay que mirar hacia adelante".

"Tenemos que recuperar bien y afrontar el partido del Lugo. La gente está con el desánimo de haber sido eliminados pero hay que buscar los lados positivos, hay que olvidarse de la Copa, ahora sólo hay que centrarse en la Liga que es la competición que nos da la vida", zanjó Sánchez del Amo antes de partir de regreso a la capital de la Costa del Sol.