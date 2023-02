Moussa Diarra se va a su país sin que en el Málaga CF hayan podido curarle

Moussa Diarra ha pasado de vivir la oportunidad de su vida a verse en una espiral de la que no termina de salir. Una lesión que tampoco era tan grave en un dedo del pie en su estreno contra el Villarreal B (que también era el de Pepe Mel) a finales de septiembre. Se suponía que estaría fuera alrededor de tres meses, pero va camino de los cinco y según lo que ha comunicado el club de Martiricos, va para largo y hasta da permiso para que se marche a su país, Mali.

"La recuperación de la lesión del canterano Moussa -fractura del quinto metatarsiano del pie derecho- no ha cumplido con los plazos esperados. El jugador se marcha hoy con permiso del club a su país de origen para realizar un tratamiento conservador", informó el Málaga al mediodía del viernes en una decisión que no se comprende.

Resulta que Moussa en cinco meses no solo no ha podido regresar a los terrenos de juego, es que no está ni cerca de poder hacerlo. Otro "operado con éxito", como se acostumbra a anunciar en estos casos y que en clave blanquiazul nunca significa tal cosa. No acaba ahí el asunto, porque si va a iniciar un "tratamiento conservador" ahora, ¿qué era lo de estos meses? ¿Qué clase de recuperación ha llevado y quién la supervisa? ¿Quién se hace responsable del perjuicio ocasionado a la entidad?

Preguntas que quedarán sin respuesta o acabará en una poco convincente. En los últimos tiempos se ha achacado a la naturaleza del propio jugador y a la zona afectada. Nunca una responsabilidad interna. El joven central se irá a Mali a seguir recuperándose y pensar en la temporada que viene, porque en la actual poco va a poder hacer.

El parte de su intervención

"Moussa Diarra fue intervenido quirúrgicamente por el doctor Vicente de la Varga, especialista en traumatología y cirugía ortopédica vinculado varias temporadas a los servicios médicos del Málaga CF. La operación se llevó a cabo de manera exitosa en el Hospital HLA El Ángel de la capital, con la colaboración de FREMAP y bajo la supervisión de los galenos blanquiazules Juan Carlos-Pérez Frías y Nacho Pascual. El central canterano permanecerá en el centro hospitalario esta noche, y se prevé que sea dado de alta mañana. Durante los primeros días tendrá inmovilizada la articulación y, a partir de la semana que viene, comenzará una rehabilitación más específica pendiente de evolución", comunicó el club el 28 de septiembre de 2022.

El pasado 6 de enero, en la previa del partido contra el Tenerife, Mel lamentaba de nuevo la baja del canterano: "Moussa no acaba de recuperarse y tener buenas sensaciones, entonces igual que Haitam no está". Hace casi un mes y medio. Una vuelta completa hace el lunes.